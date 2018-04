Aston Martin ripesca nomi DBS e Superleggera per modello top

ROMA - Sarà il modello 'top' della gamma Aston Martin, quella che veniva definita come Super GT, a far rivivere due gloriose denominazioni, quella della DBS, usato l'ultima volta nel 2007, e quello della Superleggera, il 'marchio' della Carrozzeria Touring che risale al debutto della DB4 nel 1958. La celebre Casa britannica di auto sportive controllata dalla italiana Investindustrial della famiglia Bonomi, ha infatti annunciato che la sua futura supercar adotterà il nome di DBS Superleggera, non solo per ricordare la sua modernissima concezione tecnologica - così come lo erano negli Anni '50 le carrozzerie con telaio tubolare della Touring - ma anche per legare solidamente il piano di rinnovo della gamma delle due porte (completato appunto con questo imminente modello) e il DNA della marca. Nel caso del nuovo modello 'top' la tecnologia sarà però proiettata verso il futuro: come anticipa il magazine Motorauthority, che ha pubblicato alcune foto 'rubate' della DBS, la denominazione Superleggera sarà legata alla presenza di una carrozzeria in fibra di carbonio, dal peso davvero contenuto, che 'vestirà' la modernissima struttura in alluminio estruso già utilizzata per la DB11 e che servirà ad esaltare le caratteristiche prestazionali di questo modello di punta. Sotto al cofano ci sarà il V12 biturbo 5.2 della DB11, con potenza di 600 Cv che permetterà al modello della Casa di Gaydon di rivaleggiare non solo con la Ferrari 812 Superfast, ma anche con la Mercedes AMG Coupé S65 e la Bentley Continentak GT Speed. Il lancio dovrebbe avvenire l'anno prossimo come model year 2020, ma Aston Martin ha già dato appuntamento - nel rilasciare l'unica immagine ufficiale - al prossimo giugno per un reveal in cui verranno precisate le caratteristiche tecniche.