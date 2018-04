Gm punta a stupire mercato cinese con suv elettrico Buick Enspire

In vista dell'imminente Auto China 2018, il Salone di Pechino che aprirà al pubblico il 25 aprile, General Motors ha svelato alcune immagini e i dettagli tecnici di Enspire, un prossimo suv 100% elettrico che dovrebbe essere commercializzato in quel Paese - guerra dei dazi Usa-Cina permettendo - con il marchio Buick. Pensato per soddisfare la crescente domanda di EV premium da parte della clientela cinese, il suv Enspire ha una linea più da crossover che da vero sport utility ed evidenzia curiosamente nel motivo che disegna la finestratura laterale e termina sul montante posteriore la parentela con il mondo del design Opel, marca ormai passata nella galassia PSA.



Oltre che per un abitacolo molto luminoso e per un ambiente lussuoso, con comode poltrone anche ai posti posteriori, come piace ai cinesi, Buick Enspire evidenzia una grande attenzione alla multimedialità e alla connettività, con schermi Oled e network alta velocità basato su collegamenti 5G. La tecnologia di propulsione 100% elettrica eMotion si avvale di un motore da 410 kW (ben 550 Cv) che permette di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 4 secondi. Ricaricabile anche per induzione, la batteria (di cui GM non svela la capacità) ritorna all'80% del pieno energetico in 40 minuti e permette un'autonomia che arriva a quasi 600 km.