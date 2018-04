Nuovo Volvo XC40, un suv a prova di commissario Montalbano

(di Andrea Silvuni) RAGUSA - Se per una strana combinazione letteraria il commissario Salvo Montalbano si fosse mai incontrato con Mikael Blomkvist - il giornalista-investigatore creato in Svezia da Stieg Larsson per la serie 'Uomini che odiano le donne'- avremmo probabilmente visto il personaggio dei tanti romanzi di Camilleri 'rottamare' la vecchia e inquinante Tipo e mettersi al volante di un'auto svedese proiettata verso il futuro, come il nuovo suv Volvo XC40. La 'perfezione' apparentemente asettica dell'ultimo nato nella famiglia XC - oggi composta anche da XC60 e XC 90 - avrebbe sicuramente attratto Montalbano, già interessato al mondo svedese e più precisamente all'amica tutta particolare Ingrid Sjöström. XC40 è pieno di fascino, rassicurante ma anche 'fuori dagli schemi' - proprio come il personaggio interpretato da Isabell Sollman - ed ha le carte in regola per diventare un protagonista di successo nel mondo dei suv di questa categoria. Viaggiando a 1.500 ordini al mese - precisa Volvo Italia - il nuovo suv, che è stato appena lanciato, si prepara a diventare il best seller nel nostro mercato, con una più che credibile proiezione di 18-20mila unità a fine 2018. Progettato non solo per affrontare le asfaltature 'approssimatve'di una parte della viabilità siciliana ma anche per rispondere alle sfide della moderna vita cittadina, il nuovo XC40 punta a renderemeno stressanti e più piacevoli gli spostamenti per lavoro o per svago, mettendo a disposizione degli automobilisti anche in questo segmento le più moderne tecnologie di sicurezza, connettivitàe infotainment. Primo modello di Volvo basato sulla nuova Architettura Modulare Compatta(CMA) XC40 è davvero facile da guidare e appagante in ogni situazione dinamica. Garantisce inoltre una sicurezza molto elevata dato che include nella sua dotazione di serie numerose tecnologie già introdotte sui modelli della Serie 90 e 60 della Casa per 'affiancare' il guidatore e migliorare le reazioni dell'insieme uomo-macchina in situazioni di emergenza. E' il caso del sistema di guidasemi-autonoma Pilot Assist, dell'ultima generazione del City Safety, del dispositivo Run-off Road di protezione e riduzione delle conseguenze dell'impatto in caso di uscita dalla carreggiata, del sistema Cross Traffic Alert con frenata automatica e della telecamera a 360 gradi. Molto efficace - come verificato nell'itinerario verso Punta Secca, la località dove sorge la casa del commissario Montalbano - anche il navigatore che fa parte del sistema di infotainment Sensus, il cui fulcro è rappresentato dallo schermo a sfioramento di grandi dimensioni posizionato verticalmente.



Facile da usare ed estremamente intuitiva, questa interfaccia Sensus al guidatore di accedere comodamente a tutta una serie di funzionie servizi con movimenti che corrispondono a quelli dello smartphone. Inutile comunque cercare sul navigatore la destinazione Vigata, fantasiosa creazione di Camilleri. Concretezze e praticità sono però altri elementi che distinguono XC40 dalla concorrenza: l'approccio alla forma e alla capacità dei vani portaoggetti e gli altri spazi di carico all'interno della vettura è rivoluzionario. Nelle portiere c'è spazio, ad esempio, per un computer portatile o un tablet mentre l'alloggiamento per i telefoni cellulari è completo di un funzionale dispositivo di ricarica a induzione. Non mancano un gancio a scomparsa per le borse e perfino un cestino estraibile per i rifiuti nella console fra i sedili.



L'arrivo del suv XC40 nel parco auto di Montalbano non avrebbe, poi, un impatto devastante rispetto alla vecchia Tipo: contestualmente al lancio di questo nuovo modello, Volvo ha infatti reinventato il modello tradizionale di proprietà dell'auto. XC40 si utilizza, e non si acquista, con il nuovo servizio di abbonamento Care by Volvo' che comprende nel canone tutti i costi, ad esclusione del carburante. A lancio XC40 è disponibile con motore Drive-E quattro cilindri D4 diesel (190 Cv) oT5 benzina (247 Cv) e a questi seguiranno una versione ibrida e una variante tutta elettrica.