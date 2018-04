PSA punta con DS1 nel segmento city car premium elettriche

(ANSA) - ROMA, 13 APR - Smart ForTwo e ForFour, le piccole 'cittadine premium' del Gruppo Daimler potrebbero avere presto una concorrente trés-chic, in quanto firmata dal brand elitario DS di PSA. Secondo quanto riporta il magazine britannico Autocar, ad ammettere l'interesse dell'azienda francese per questo segmento di mercato - in cui si era già cimentata anche Toyota con la discussa iQ a tre posti - sarebbe stato lo stesso Ivo Groen, vicepresidente di DS con responsabilità per il design.



Incontrando alcuni giornalisti Groen ha infatti detto che sarebbe un suo desiderio "fare una piccola vettura da città magari a due posti con marchio DS" aggiungendo che "esiste spazio in questo ambito per qualcosa di radicale". Groen ha poi precisato che quanto affermato rientrava nell'ambito delle "considerazioni personali" ma non è azzardato immaginare che per alcuni specifici mercati, come quelli in cui i problemi della circolazione urbana sono problematici, una DS1 (questo potrebbe essere il nome) avrebbe una ragione commerciale di esistere.



Il magazine britannico Car ha a sua volta confermato l'esistenza nei dossier di PSA della DS1, un modello che farebbe parte del piano di sviluppo del brand premium del Gruppo PSA entro il 2020. Una innovativa 'cittadina' a quattro posti che sarebbe già stata pianificata per essere costruita con motorizzazione 100% elettrica, e realizzata su una specifica versione della piattaforma EV del Gruppo. (ANSA)