Fiat 500 Collezione, reginetta alla Design Week di Milano

ROMA - L'appuntamento per l'evento di lancio è previsto per il 18 aprile a Milano in occasione della Design Week, ma già dal prossimo 14 aprile tutti gli appassionati dell'iconica Fiat 500 e, in generale, delle eccellenze del Made in Italy potranno ammirare la nuova 500 Collezione negli showroom Fiat. Nei prossimi giorni, dunque, tutti i riflettori saranno puntati su questo raffinato modello che - al pari di una diva sul red carpet - si concederà a giornalisti, fotografi e influencer per essere ammirata da vicino ed apprezzarla anche in video nell'originale e ironico spot '500 Collezione inspired by itself'. La serie speciale Collezione, in puro stile 500, si presenta con uno spirito fresco e sofisticato, come emerge dalla cura sartoriale e dagli esclusivi abbinamenti di colori e materiali.



Disponibile sia in versione berlina sia cabrio, la nuova Fiat 500 Collezione mostra dettagli di stile, frutto di una reinterpretazione moderna dei tratti estetici distintivi dell'antesignana, con cromature specifiche sul paraurti anteriore, sul cofano e sulle calotte degli specchietti. Tra le sue peculiarità le nuove livree che annunciano l'arrivo della bella stagione: è infatti possibile scegliere (a richiesta) tra i nuovi bicolore Primavera e Acquamarina, oltre alle tinte di serie che sono l'Avorio Taormina, il Bianco Gelato e il Blu dipinto di Blu, tutti impreziositi dalla linea di bellezza grigio/bianco/grigio. In questi esemplari spicca l'elegante logo cromato Collezione - in caratteri corsivi - collocato sul portellone posteriore, accompagnato dalla personalizzazione dell'abitacolo e dei rivestimenti.