Citroen punta alla clientela fashion con la rinnovata C1

ROMA - Con il modello 2018 della C1 la Citroen propone nuovi colori esterni, materiali interni più ricercati, motori più brillanti ed efficienti e fa debuttare inizialmente in Francia le due serie speciali Elle e Urban Ride, dedicate alla clientela che ama essere alla moda.



Venduta in oltre un milione di unità sin dal lancio della prima generazione nel 2006, la cittadina transalpina rinnovata nel 2014, viene ora aggiornata stilisticamente e tecnicamente e sfoggia al posteriore il nuovo simbolo del Double Chevron. Oltre alla gamma colori ampliata, si segnalano motori in linea con il livello 2 delle normative Euro 6 che hanno guadgnato anche qualche cavallo: il "mille" tre cilindri è infatti passato da 68 Cv a 72 Cv ed è disponibile con sistema start&stop che spegne automaticamente il motore nelle soste. Le sospensioni sono state riviste per offrire maggior comfort, l'insonorizzazione dell'abitacolo è stata migliorata. La dotazione dei modelli 2018 comprende la frenata automatica di emergenza (Active City Brake), l'avvisatore di superamento involontario della linea di corsia (Active Lane Departure Warning), il sistema di aiuto per le partenze in salita (Hill Start assist) e la telecamera posteriore. A seconda dell'allestimento, poi, sono per la prima volta disponibili il riconoscimento dei segnali stradali e l'impianto di infotainment con Mirror Link che permette di replicare sullo schermo in plancia da 7" le principali informazioni contenute negli smartphone Apple e Android.



Dedicata al pubblico femminile, realizzata partendo dall'allestimento Shine, al momento lanciata in Francia, la C1 Elle propone varie caratterizzazioni estetiche e di equipaggiamento, tra cui inediti colori abbinati al tetto nero o grigio, tinta quest'ultima ripresa dalle calotte degli specchietti, originali cerchi da 15" e il badge in alluminio, con la stessa grafica della nota rivista. Il rosa anodizzato e il nero lucido caratterizzano, invece, l'abitacolo. La dotazione comprende, tra gli altri, specchietti riscaldabili, impianto audio con schermo da 7", comandi al volante, connessione Bluetooth e presa USB, climatizzatore automatico e abbaglianti automatici. Sviluppata sempre a partire dall'allestimento Shine, la C1 Urban Ride presenta, invece, una caratterizzazione più maschile, a cominciare dalla scelta dei colori.