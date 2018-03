Sarà svelata 2 maggio hypercar BT62 ritorno marchio Brabham

ROMA - Per il momento le uniche due certezze sono un video caricato ufficialmente su Youtube ed in cui del bolide lanciato su una pista si percepisce solo il rumore pieno del motore V8 ed un invito fatto via web a stampa e appassionati per l'evento di presentazione fissato per il 2 maggio. Per scoprire i segreti della Brabham Automotive BT62 - l'ennesima hypercar che arriva sul mercato forte, oltre che di una ingegneria estrema e di prestazioni da record - si dovranno dunque attendere ancora due mesi, ma è certo che dal 'cappello magico' di questo storico costruttore di auto da corsa uscirà qualcosa di diverso e interessante, forse legato (anche nel design) alle tradizioni delle Formula 1 made in England. Una ricostruzione diffusa su vari siti web prefigura la Brabham Automotive BT62 come una berlinetta in perfetto stile racing, in cui i musetto riproduce quello delle monoposto degli Anni '60. Il lancio della nuova hypercar da parte della nuova società - fondata qualche mese fa da David Brabham, uno dei tre eredi del celebre Jack - potrebbe coincidere con il ritorno di questo nome nello sport motoristico, che aveva chiuso l'attività nel 1992. A parte le speculazioni che vedrebbero il nome del 'vecchio' team dell'australiano Jack Brabham affiancarsi in F1 a quello della Force India, la prospettiva più concreta - di cui riferisce il magazine britannico Autocar - sembra essere quella di un programma analogo a quello realizzato da McLaren, cioè la produzione in piccola serie di auto ad alte prestazioni per uso stradale (che danno grandi ritorni economici) affiancate da versioni per la pista, destinate ai driver di tutto il mondo, vetture queste che - anche per il business delle revisioni e dei ricambi - generano ritorni economici ancora più importanti.