Nero Edizione per Giulia e Stelvio su red carpet di New York

Debutto dell'allestimento speciale Nero nella gamma delle Alfa Romeo Giulia e Stelvio al New York International Auto Show. Si tratta di una novità che FCA ha riservato al mercato nordamericano e che 'personalizza' con finiture speciali e allestimenti di serie ancora più completi la berlina sportiva Giulia e il suv Stelvio, fresco della nomina di '2018 Crossover of the Year' da parte dell'autorevole e diffusissimo magazine Popular Mechanics.

Riservato alle versione 2.0 turbo da 280 Cv di Giulia e Stelvio, il 'pacchetto' Nero Edizione comprende cerchi da 20 pollici Dark Miron per Stelvio e da 19 per Giulia, finitura Dark Miron per lo Scudetto anteriore e per gli specchietti, oltre a una colorazione a richiesta del cliente - tra nero, rosso o giallo - per le pinze freno. Il trattamento Dark Miron è poi riservato a molti altri elementi esterni, tra cui le cornici vetro e le scritte identificative. Sullo stand al Salone della Grande Mela Alfa Romeo espone, oltre ai due modelli speciali Nero Edizione, anche uno Stelvio Quadrifoglio con verniciatura Rosso Competizione Tri-coat, uno Stelvio Ti Sport in Vesuvio Gray Metallic, Giulia Ti Lusso in Vulcano Black Metallic, una Giulia Quadrifoglio in Misano Blue Metallic e una 4C Spider in Madreperla White Tri-Coat.