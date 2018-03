Con Lincoln Aviator Ford entra a gamba tesa nei suv di lusso

ROMA - Con l'anteprima del suv Aviator, svelato al Salone di New York, Ford anticipa la visione di quello che potrebbe essere il futuro del suo brand di lusso, per molto tempo rimasto 'congelato' e ora finalmente pronto ad affrontare i rivali storici tedeschi (Audi, Bmw e Mercedes), i più recenti asiatici (Lexus, Infiniti e Genesis) e il tradizionale marchio Cadillac del Gruppo GM. La formula scelta per Aviator è tagliata su misura non solo per il mercato Usa - erano Lincoln le ammiraglie dei Presidenti - ma anche per quello cinese. Sono perfette per questi clienti le dimensioni 'accettabili', le tre file di sedili e la propulsione ibrida plug-in, oltre alla evidente opulenza degli interni. Quando arriverà sul mercato nel 2019 Aviator affiancherà nel portfolio di Lincoln il suv Navigator che ha una imponenza ancora maggiore - appartiene al segmento Usa dei full size - rivolgendosi, come sottolinea la stessa azienda - al cuore del mercato premium, entrando così a 'gamba tesa' nel segmento dei suv medi che rappresentano più di un quarto di tutte le vendite e che piacciono molto ai millennial. Una scelta che viene fatta quando questa fascia di clienti inizia ad avere famiglia, come dimostra il fatto che la maggior parte delle vendite di suv medi riguarda in Usa persone dai 35 ai 44 anni.



''Lincoln Navigator continua a far girare la testa e portare nuovi clienti al marchio - ha affermato durante la presentazione a New York Joy Falotico, CEO di Lincoln Motor Company - e ora riteniamo che il design elegante di Aviator, la tecnologia all'avanguardia e la raffinata opzione ibrida plug-in potranno attirare ancora più clienti nei nostri showroom, comprese le famiglie che sono alla ricerca di funzionalità a tre file''. Aviator proporrà tra l'altro la tecnologia 'Phone as a Key' che funzionerà non solo come chiave, ma anche per cercare il veicolo nei parcheggi, per gestire il proprio profilo o per molte altre funzioni che faranno parte di un innovativo pacchetto di servizi riservati ai clienti Lincoln. Disegnato isprandosi al meglio della concorrenza premium e costruito su una piattaforma a trazione posteriore, Aviator sfutta il passo lungo per migliorare lo spazio a bordo e proporrà per la prima volta in ambito Ford un motore biturbo abbinato alla tecnologia ibrida plug-in per offrire una guida reattiva e raffinata con il motore benzina o in modalità 100% elettrica.