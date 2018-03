Skoda lancerà nel 2019 la rivoluzionaria Rapid Spaceback

- Non solo suv e modelli elettrici nei futuri piani di espansione di Skoda, la marca boema del Gruppo Volkswagen.



Correttamente la Casa di Mlada Boleslav non dimentica il core business rappresentato dalle berline di fascia medio-bassa e media, che - secondo quanto riferisce il magazine britannico AutoExpress - continueranno a rappresentare una importante componente del portfolio Skoda, seppure 'unificate' nelle varianti a 5 porte che rimpiazzeranno progressivamente i modelli a 3 volumi, cioè le berline con la coda. Ne è un esempio la prossima generazione della segmento C Rapid, che dovrebbe debuttare il prossimo anno con una carrozzeria e un layout completamente rivisti e che, secondo AutoExpress, potrebbe anche assumere la denominazione Spaceback proprio per enfatizzare la funzionalità delle 5 porte. La futura Rapid, che andrebbe a sostituire l'attuale sul mercato dal 2013, sarà realizzata sulla moderna piattaforma MQB0 che già oggi equipaggia Volkwagen Polo, Seat Ibiza e Seat Arona, e che a breve servirà per la nuova generazione della Skoda Fabia. Questa architettura - grazie alla modularità gestibile nello sbalzo e nel passo - servirà nei prossimi anni anche per modelli di maggiori dimensioni, come il suv Skoda Amiq che, pur appartenendo al segmento B, evidenzierà con il suo passo misure di abitabilità superiori al Volkswagen T-Roc (che è inferiore di 55 mm) e Seat Arona (- 80 mm) e, per spaziare nel segmento C, anche rispetto a Volkswagen Golf.



Skoda proporrà la prossima generazione della Rapid con il 3 cilindri 1.0 benzina nelle due tarature da 85 e 110 Cv, oltre ad un 4 cilindri 1.5 benzina da 130 Cv e un turbodiesel 1.6 ottimizzato dal punto di vista dell'NOx. Da notare che i tre propulsori a benzina saranno tutti dotati di sistema mild hybrid 48 Volt, per abbattere consumi ed emissioni. Probabile anche l'arrivo del sistema 'misto' metano-ibrido che è stato annunciato - anticipandolo nel concept Vision X del Salone di Ginevra 2018 - per il suv compatto Amiq.