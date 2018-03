Salto in avanti con terza generazione suv Volkswagen Touareg

AMBURGO - Uscita di scena la super-berlina Phaeton, tocca ora ad un suv, anzi ad un super-suv, il compito di guidare la gamma dei modelli Volkswagen. La nuova generazione di Touareg, che debutta oggi in Cina, compie infatti un deciso passo in avanti nell'offerta della Casa di Wolfsburg e dimostra come il brand 'dell'auto del popolo' abbia sterzato con decisione e affiancato altri brand del Gruppo nel portare sul mercato modelli premium. Nuovo Touareg - che nasce sulla stessa piattaforma MLB_Evo già adottata da Audi per Q7, da Porsche per Cayenne e perfino da Lamborghini per Urus - diventa infatti grazie a livelli di qualità estetica, costruttiva e nelle dotazioni l'ammiraglia del Marchio, equipaggiata con soluzioni di connettività che prevedono integrazione dei sistemi di assistenza, confort, illuminazione e infotainment. Più che per il design esterno (importante, elegante e dinamico con una linea da suv-coupé) nuovo Touareg stupisce quando si sale a bordo, aprendo la porta ad un mondo premium a cui il brand si era avvicinato solo con la già citata Phaeton. Nel nuovo Touareg debutta in prima mondiale l'Innovision Cockpit, cioè il sistema d'interfaccia completamente digitale in cui la strumentazione digitale con display da 12 pollici e il sistema di infotainment Discover Premium con display da 15 pollici si fondono con un risultato di grande valore estetico e funzionale. Guidatore e passeggero hanno di fronte un'unica unità digitale di comando, informazione, comunicazione ed entertainment che elimina quasi totalmente i classici tasti e interruttori. Con l'Innovision Cockpit, il guidatore può anche regolare i sistemi di assistenza, controllo della dinamica e confort in funzione delle sue esigenze individuali, personalizzando così il 'suo' Touareg. Non sono più gli occupanti - è stato ribadito nell'anteprima ad Amburgo e nella presentazione a Pechino - ad adeguarsi alla vettura, bensì quest'ultima ai suoi occupanti. Il nuovo Touareg offre, dunque, possibilità di configurazione simili a quelle di uno smartphone e ciò è reso possibile da un'inedita molteplicità di sistemi e programmi collegati in rete, che vengono gestiti tramite interfacce digitali e il volante multifunzione.



Touareg debutta commercialmente anche proponendo la più ampia gamma di sistemi di assistenza, controllo della dinamica e comfort che sia mai stata integrata su una Volkswagen. Tra questi il sistema di visione notturna Nightvision che riconosce persone e animali al buio tramite una telecamera a infrarossi, il sistema di assistenza nella guida in colonna (fino a 60 km/h sterza, mantiene la corsia, accelera e frena in modo parzialmente automatizzato) e il sistema di assistenza agli incroci che reagisce al traffico trasversale. Come nelle 'cugine' Audi e Porsche sono presenti anche le quattro ruote sterzanti attive che promettono di rendere questo suv maneggevole come una compatta), un nuovo sistema antirollio con barre stabilizzatrici a regolazione elettromeccanica e i proiettori interattivi IQ Light a Led Matrix regolati mediante telecamera. Rispetto al modello precedente, la terza generazione del suv Touareg è diventata lievemente più larga e lunga. Dimensioni che influiscono positivamente sull'offerta di spazio (il bagagliaio passa con il divano posteriore in funzione da 697 a 810 litri).



Realizzata in un mix di alluminio (48%) e acciai high-tech (52%) la carrozzeria di Touareg ha permesso, nonostante le maggiori dimensioni, di ridurre di 106 kg il peso del modello precedente.



In una prima fase, la Volkswagen offrirà il nuovo suv Touareg sul mercato italiano con due motori V6 Diesel da 231 e 286 Cv entrambi omologati EU 6 AG a cui si aggiungerà in un secondo tempo un propulsore ibrida plug-in con potenza di sistema di 367 Cv, riservato inizialmente al mercato cinese.