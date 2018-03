Opel, arriva la versione sportiva Corsa GSi

ROMA - La sportività di casa Opel approda nel segmento delle compatte con la nuova Opel Corsa GSi. Con il telaio messo specificamente a punto sul Nordschleife del Nürburgring la Corsa GSi non lascia alcun dubbio all'immaginazione, seguendo il filone della lunga tradizione delle GSi di Russelsheim. Questa piccola tre porte si distingue per la nettezza delle linee: elementi caratteristici del design sono le grandi prese d'aria, il cofano scolpito, lo spoiler posteriore e le modanature laterali precise. Nella parte anteriore di Opel Corsa GSi spiccano il paraurti con la griglia a nido d'ape e il logo Opel centrale sostenuto dalle due alette, oltre ai coprispecchietti retrovisori esterni in carbon look, particolarmente sportivi. I grandi elementi stilistici con le cornici cromate sono collegati visivamente da elementi trasversali neri che attraversano orizzontalmente l'anteriore, e la piega trasversale nera sul cofano rafforza l'impressione di una sportiva incollata alla strada. La vivacità del design caratterizza anche il posteriore. Lo spoiler sul bordo del tetto aumenta la deportanza, lo scarico cromato sportivo è inserito nel diffusore posteriore in colore carrozzeria. Anche l'abitacolo è improntato alla pura sportività. All'interno, il sedile performance Recaro a richiesta e il volante sportivo si abbinano al pomello del cambio rivestito di pelle e alla pedaliera in alluminio. Opel Corsa GSi è precisione e purezza: il telaio sportivo della versione OPC e i freni con le pinze rosse, abbinati ai cerchi in lega da 18 pollici a richiesta, rendono la vettura sportiva e maneggevole e garantiscono spazi di frenata ridotti. A bordo la connettività è garantita dal sistema di infotainment IntelliLink con Apple CarPlay e Android Auto.