Suzuki lancia Swift Sport sul Web con versione BeeRacing

ROMA - Per lanciare sul mercato italiano la nuova Swift Sport, in passerella al Salone di Ginevra sino a domenica 18 marzo, la filiale di Suzuki ha deciso di offrirne in anteprima su Internet una serie speciale denominata BeeRacing.



Caratterizzata dal colore giallo e da strisce longitudinali nere/gialle, la proposta Web sarà acquistabile solo sino al 18 aprile.



Riconoscibile anche per il frontale specifico con presa d'aria maggiorata, questa ''limited'' monta il kit aerodinamico composto da spoiler anteriore, minigonne ed estrattore posteriore, con finitura effetto ''carbonio''. Al giallo, alterna il nero per il tetto, i montanti e le calotte esterne degli specchietti. Altri elementi caratterizzanti sono lo spoiler, in tinta con il tetto, e il doppio terminale di scarico, insieme ai cerchi da 17'', di tipo bicolore, che calzano pneumatici della misura 195/45 R17. All'interno presenta i sedili profilati con poggiatesta integrato con rivestimenti specifici e cuciture a contrasto. Spiccano, poi, i dettagli e le grafiche rosse utilizzati per gli elementi presenti sul tunnel centrale, sulla plancia e sui pannelli delle porte. Rosse sono anche le cuciture su volante sportivo e sulla cuffia della leva del cambio.



Sotto il cofano la Sport monta un motore 1.4 Boosterjet che eroga 230 Nm di coppia e 140 Cv di potenza. Valori che abbinati ai soli 975 kg di peso della vettura permettono prestazioni di rilievo: l'accelerazione dichiarata da 0 a 100 km/h è di 8,1 secondi, la velocità massima di 210 km/h. Da Suzuki sottolineano: ''Con rapporti peso/potenza e peso/coppia tra i migliori della categoria, rispettivamente di 6,96 kg/cv e 4,24 kg/Nm, abbina uno spunto eccezionale sin dai bassi regimi a consumi ed emissioni molto contenuti''. La ''pungente'' compatta nipponica viene proposta nella variante BeeRacing a 18.000 euro, cifra che include un equipaggiamento ricco. Questo comprende anche il sistema di infotrattenimento con schermo a sfioramento da 7'', il navigatore con mappe 3D, la radio DAB+, il Bluetooth e la connettività di tipo MirrorLink (sono standard sia Apple CarPlay sia e Android Auto). Il climatizzatore è di tipo automatico.



Sono inclusi inoltre il cruise control adattivo e la telecamera posteriore di ausilio alle manovre di parcheggio. Per quello che riguarda la sicurezza adotta i sistemi ''attentofrena'' (frenata automatica con riconoscimento pedone), ''restasveglio'' (monitoraggio dell'attenzione del guidatore) e ''guidadritto'' (mantenimento corsia) con intervento sullo sterzo.