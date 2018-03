Mustang, look più aggressivo per la muscle car americana

NIZZA - Il mito della tradizione sportiva americana rivive, oggi, a distanza di poco meno di quattro anno dal debutto europeo, con una nuova versione più cattiva ed emozionale. Lo spirito del cavallo selvaggio incarnato dalla nuova Mustang si presenta con una linea ritoccata, decisamente più muscolosa e cattiva rispetto al passato. Forte di un successo che nel Vecchio Continente ha consentito di raggiungere quota 33mila vendite (1.100 in Italia con un ritmo di circa 500 pezzi all'anno), nuova Ford Mustang ha subito un leggero restyling nella forma: la vera rivoluzione sta infatti nei contenuti e nelle prestazioni. Disponibile in versione fastback o convertible, nuova Mustang si distingue per uno stile più aerodinamico, caratterizzato dai fari a Led con linee più definite. Il frontale è più aggressivo, anche grazie alla linea del cofano ribassata, con le bocchette di ventilazione integrate e alle griglie inferiori ridisegnate. Anche il posteriore della muscle car americana è stato rivisto soprattutto nel paraurti che, nella versione equipaggiata con motore V8 5.0, integra un terminale a quattro scarichi. Per quanto riguarda la carrozzeria sono disponibili tre nuove colorazioni, che aumentano la possibilità di scelta tra 11 tinte differenti per gli esterni. Gli interni sono caratterizzati invece da materiali soft touch utilizzati per il rivestimento delle portiere mentre per le maniglie e nel tunnel centrale sono previsti inserti in alluminio. Auto sportiva per gli amanti delle performance estreme, Mustang arriva con il potente V8 5.0 da 450 cv e 529 Nm di coppia, disponibile in abbinamento anche alla trasmissione automatica a dieci rapporti (in alternativa la versione manuale a sei rapporti). L'altra possibilità, per coloro che si ritengono sportivi ma decisamente meno 'puristi', è la più contenuta versione con motore 2.3 EcoBoost con 290 CV di potenza e 440 Nm di coppia con consumi pari a 9.0 l/100 km ed emissioni di CO2 a 199 g/km se abbinato al manuale a sei rapporti. I motori integrano il launch control che permette di effettuare partenze brucianti da fermi senza problemi di slittamento delle ruote mentre il line lock, il sistema di bloccaggio dei freni anteriori che permette di far girare liberamente le ruote posteriori, è ora di serie anche con l'EcoBoost da 2.3, oltre che sul V8 5.0. La reattività massima è garantita dalle sospensioni adattive MagneRide, in grado di gestire i mutamenti delle condizioni stradali mentre sono previste due nuove modalità di guida che agiscono sui settaggi della vettura come il controllo elettronico della stabilità (ESC), il flusso di aria all'ingresso, la risposta del cambio automatico, del volante e del sound dello scarico. Le due modalità che si aggiungono alle modalità Normal, Sport, Track e Snow/Wet, sono la Drag Strip, che ottimizza le partenze da fermo, e il My Mod, che consente di impostare una modalità personalizzata per la guida e per il sound. Non solo prestazioni ma anche sicurezza con le tecnologie di assistenza alla guida tra cui la frenata automatica di emergenza, il sistema di pre-collisione e riconoscimento dei pedoni e ancora, il controllo adattivo della velocità di crociera, il monitoraggio della distanza di sicurezza, l'avviso di superamento della corsia e il mantenimento della corsia di marcia. L'infotainment è garantito dal Sync3 che si abbina ad un touch screen ad otto pollici più veloce e reattivo. Chicca assoluta: il tasto di accensione che pulsa a ritmo di trenta battiti al minuto per indicare la frequenza cardiaca di un pony a riposo. L'arrivo è previsto a giugno, ma i prezzi non sono stati ancora svelati, anche se dovrebbero essere allineati più o meno a quelli attuali (si parte dai 40mila euro).