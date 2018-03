Il reparto Special Operation McLaren veste di nero la 570GT

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Il nero è il colore dominante della serie limitata ''Black Collection'' della McLaren 570GT. Di questa speciale variante della sportiva britannica, realizzata dal reparto Special Operation (MSO) della Casa di Woking, ne saranno prodotti solo 100 esemplari per tutto il mondo. Già in vendita in Inghilterra a 179.950 sterline, al cambio poco meno di 204mila euro, la nuova proposta sarà ordinabile anche in Italia, con consegne a partire dalla prossima estate. Equipaggiata con il noto V8 di 3.799 cc del Costruttore, accreditato di 570 Cv, che le garantisce uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi e una velocità di punta di 328 km/h, l'esclusiva due posti presenta i nuovi scarichi Titanium SuperSports. Più leggeri degli standard di 5 kg, permettono una riduzione del rumore di 5 dB. Il suo ''black pack'' comprende vari elementi aerodinamici rifiniti in una inedita tinta nera, dagli splitter anteriori e posteriori alle minigonne laterali, alle prese d'aria. Specifici sono i cerchi in lega con cinque razze gemellate con finiture in nero lucido, da cui spuntano le pinze freni nella medesima tinta. All'interno, oltre alla targhetta identificativa, spiccano i rivestimenti misti in pelle semi-anilina e Alcantara, utilizzati per le poltrone a regolazione elettrica, materiale, quest'ultimo, impiegato anche per ricoprire la corona del volante.



La dotazione di serie comprende il tetto panoramico in cristallo con filtro UV e colorazione privacy nera (a richiesta è disponibile il tipo elettrocromatico con 5 diversi livelli di tonalità selezionabili dal pilota), i freni carbo ceramici e lo 'sport pack' che include la possibilità di personalizzare i settaggi dinamici. Sono poi previsti nell'equipaggiamento la telecamera posteriore, il sistema di sollevamento del veicolo, la colonna di sterzo regolabile e l'impianto audio Bowers & Wilkins con 12 altoparlanti.(ANSA).