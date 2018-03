Hennessey Venom F5 punta a titolo auto più veloce al mondo

ROMA - Hennessey, l'azienda texana specializzata in elaborazioni e costruzione in piccola serie di vetture ad altissime prestazioni, ha portato al Salone di Ginevra (che chiude i battenti domenica prossima) la nuova edizione F5 della sua hypercar Venom, accreditata di una velocità massima di 484 km/h che ne farebbe l'auto di produzione più veloce al mondo, davanti alla Koenigsegg Agera RS (443 km/h) e alla Bugatti Chiron (420 km/h). Sulla carta la Venom F5 dovrebbe essere la più rapida nello scatto 0-100 km/h tra le hypercar con motore termico, con un tempo di 2.0 secondi e quindi davanti a un lungo elenco di vetture con propulsori non elettrici o elettrificati d'ogni categoria tutte 'raggruppate' attorno ai 2.3/2.5 secondi: la Dodge Challenger SRT Demon del Gruppo FCA (2.3), la Lamborghini Huracan Performante (2.3), la Lamborghini Aventador SV (2.4), la Porsche 911 Turbo S (2.5), la McLaren 720S (2.5) e la Lamborghini Huracan (2.5). La Hennessey Venom F5 combina diverse caratteristiche che influiscono sulle prestazioni 'pure': il peso contenuto in 1.360 kg, il Cx pari a 0,33 nonostante le appendici aerodinamiche che la mantengono al suolo e la potenza del V8 biturbo di 7,4 litri che eroga 1.600, il tutto per un prezzo che parte da 1,6 milioni di dollari. La produzione - comunica la Casa - sarà limitata a 24 unità, di cui 10 sono state già vendute.