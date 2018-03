Subaru anticipa con Viziv Tourer sue prossime wagon sportive

GINEVRA - Dopo aver stupito in successive occasioni con i modelli di ricerca battezzati Viziv (il nome deriva dalla contrazione di Vision for Innovation) ora Subaru ha alzato i veli - in occasione del Salone di Ginevra - sull'inedita Viziv Tourer Concept che descrive la visione della Casa delle Pleiadi sullo sviluppo stilistico e ingegneristico delle proprie automobili. Viziv potrebbe diventare, nel momento in cui verrà deliberata per la produzione di serie (magari come sostituzione della Forester) una wagon sportiva della famiglia WRX in cui si combinano - nel rispetto della filosofia di Subaru - enjoyment e peace of mind, con sicurezza, versatilità e prestazioni. L'auto mantiene lo schema symmetrical AWD e il motore boxer che da sempre garantiscono un comportamento impeccabile in tutte le situazioni. In attesa di ulteriori sviluppi e di una maggiore diffusione delle tecnologie più 'futuribili', a bordo della Viziv Tourer Concept sono stati implementati sia il sistema di assistenza alla guida EyeSight di nuova generazione che altri dispositivi destinati a ridurre i rischi per il guidatore, soprattutto sulle lunghe percorrenze, e aumentare il confort e il relax durante i viaggi. L'auto resta fedele ai principi di design Dynamic x Solid della Subaru,reinterpretandoli in chiave Tourer. La carrozzeria dalla forma slanciata, la calandra esagonale e i quattro parafanghi molto bombati esprimono - oltre ai cerchi da 20 pollici - solidità, piacere di guida e sicurezza, mentre lo spazioso bagagliaio esalta la funzionalità di questa wagon sportiva.