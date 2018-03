Nissan, nuovo frontale e più tecnologia per Juke

ROMA - Esterni migliorati, più tecnologia, nuovi pacchetti di personalizzazione e colorazioni differenti per la carrozzeria. Nissan introduce una serie di novità - che saranno disponibili a partire da maggio - all'interno della gamma Juke. Esteticamente una nuova griglia 'V motion' nera cromata, i fari con interni scuri e gli indicatori di direzione scuri sui retrovisori donano un look moderno al frontale. I fendinebbia a LED ora sono di serie a partire dall'allestimento Acenta.



Previsti nuovi colori per le personalizzazioni dei cerchi da 18 pollici, a cui si aggiungeranno nei prossimi mesi tre nuovi disegni per i cerchi in lega da 16, sempre a partire dall'allestimento Acenta. Anche le finiture colorate dei paraurti anteriore e posteriore, i battitacco laterali e le calotte per gli specchietti rientrano nel programma di personalizzazione (disponibili come optional su N-Connecta e Tekna). Due nuovi colori della carrozzeria, Vivid Blue e Chestnut Bronze, estendono ulteriormente le possibilità di scelta per Juke.



Dal punto di vista della tecnologia, è disponibile invece l'impianto stereo Bose Personal a sei altoparlanti ad alte prestazioni, di cui due casse audio Bose UltraNearfield integrate nel poggiatesta del guidatore. Due nuovi colori sono previsti invece per le personalizzazioni degli interni, Energy Orange e Power Blue, che esaltano ulteriormente le linee della console centrale, delle bocchette di ventilazione, degli inserti alle portiere e dei sedili.



Disponibile in quattro allestimenti (Visia, Acenta, N-Connecta e Tekna che per il mercato italiano sarà sostituita da una Versione Speciale top di gamma), nuova Juke è dotata di aria condizionata, specchietti retrovisori regolabili elettricamente, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, unità CD con porta Aux e luci diurne a LED di serie. In aggiunta sono disponibili su Acenta il Nissan Dynamic Control System, fendinebbia anteriori, cruise control con limitatore di velocità, aria condizionata automatica, vetri oscurati, porta USB e connettività Bluetooth. A partire da N-Connecta, Juke include il sistema di infotainment NissanConnect, retrocamera per il parcheggio, Nissan Intelligent Key con pulsante di accensione del motore, retrovisori esterni pieghevoli elettrici, sedili parzialmente in pelle e fari automatici. L'allestimento di punta Tekna include invece le funzioni Lane Departure Warning, Blind Spot Warning e Intelligent Around View Monitor, sedili anteriori in pelle riscaldati e impianto audio Bose Personal.