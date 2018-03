VW, svelata a Ginevra la ID Vizzion, senza volante né pedali

ROMA - È iniziato il conto alla rovescia: a partire dal 2020 la Volkswagen lancerà sul mercato una serie di veicoli elettrici di nuovissima concezione appartenenti alla nuova I.D. Family. Tre modelli sono già stati svelati sotto forma di concept car, ovvero: la compatta I.D., il suv I.D. CROZZ e il van I.D. BUZZ. In occasione del Salone Internazionale dell'Automobile di Ginevra, Vw ha alzato il velo per la prima volta, a livello mondiale, sulla nuova I.D. VIZZION, una limousine della classe superiore di prossima generazione con guida autonoma e manovrabile tramite comandi vocali e gestuali. La I.D. VIZZION consente un'interazione intuitiva tra uomo e macchina mediante realtà aumentata e occhiali Mixed-Reality di nuova concezione - basati sull'HoloLens sviluppato da Microsoft - oltre ai comandi vocali che riconoscono la voce in modo naturale.



Dotata di guida autonoma di livello 5, ipotizzabile già a partire dal 2025, la I.D. VIZZION non ha quindi né pedali né volante ed è dotata di trazione integrale elettrica affidata a due motori elettrici con potenza di sistema pari a 225 kW, una batteria ad alta tensione con 111 kWh di capacità e fino a 665 chilometri di autonomia. Il prototipo, perché al momento è solo un concept, è una delle prime auto a beneficiare appieno del potenziale futuro dell'intelligenza artificiale (Artificial Intelligence, AI), ossia di programmi in grado di apprendere e di eseguire algoritmi per riconoscere determinati schemi, valutarli e interpretarli di conseguenza. Con il tempo questi sistemi continuano ad apprendere, in modo da poter reagire anche a fronte di nuove situazioni. Il concetto di intelligenza artificiale introduce, pertanto, una vera e propria rivoluzione nel campo della programmazione. Oggi i programmatori elaborano software per implementare a bordo delle vetture funzionalità innovative ma non ancora in grado di apprendere, mentre ben presto saranno adottati una serie di programmi che 'apprendono autonomamente'. L'Open Space della I.D. VIZZION è una lounge su quattro ruote, che può essere personalizzata selezionando diverse modalità di viaggio. Rilassarsi, lavorare, giocare o comunicare: qui tutto è possibile. I vetri vengono oscurati elettrochimicamente a seconda della modalità di viaggio impostata, mentre eventuali fastidiosi rumori provenienti dall'esterno vengono eliminati grazie alla tecnologia Active-Noise Cancelling. Avvalendosi di sensori del Fitness Tracker e degli HoloLens (Health Function Screening), la concept car è in grado di rilevare diversi parametri vitali dei propri ospiti, regolando la climatizzazione di conseguenza. La I.D.



VIZZION diventa così la 'Smart Home' mobile di una nuova epoca.



La vera chicca? Per aprirla basta uno sguardo: l'auto è, infatti, in grado di riconoscere il viso del proprietario e di sbloccare l'accesso a bordo o al contrario di bloccarlo agli sconosciuti.