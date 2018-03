Peugeot, arriva 508 anche in versione speciale First Edition

ROMA - A Ginevra Peugeot presenta la nuova 508 anche in una edizione esclusiva e limitata: First Edition. Proposta in dodici paesi europei, tra cui l'Italia, questa serie speciale si prenota on-line con le prime consegne che sono previste a partire da ottobre.



La 508 First Edition è progettata a partire dal livello di allestimento GT, l'alto di gamma del marchio del Leone e viene proposta in due colori, Dark Blu e Rosso Ultimate. Nuova Peugeot 508 First Edition è una versione esclusiva della nuova berlina elegante e sportiva, caratterizzata da un design filante e dinamico, un frontale di impatto ed un profilo muscoloso e personale. Si distingue per il profilo della calandra nero lucido, i cerchi in lega da 19'' Augusta bicolore diamantati nel colore Grey Dust e le soglie battitacco firmate First Edition. Nuova Peugeot 508 First Edition è disponibile in Italia con la motorizzazione Diesel BlueHDi 180 abbinato di serie al nuovo cambio automatico a 8 rapporti EAT8.



Gli interni sono caratterizzati da decori in legno, tipo Zebrano, e da rivestimenti in Alcantara e pelle Nappa di colore nero con cuciture a contrasto Aikinite. Questa versione limitata integra un'interpretazione inedita del Peugeot i-Cockpit, caratterizzato dal volante compatto, un quadro strumenti digitale in posizione rialzata (head-up digital display) ampiamente configurabile e un touch-screen HD capacitivo da 10''.



Tanti i dettagli che evidenziano il carattere sportivo di questo modello: corona del volante in pelle traforata pieno fiore con decorazioni cromo satinato, rivestimento del cielo nero, illuminazione d'ambiente Full Led, pedaliera in alluminio e soglie battitacco firmateFirst Edition.



A bordo tanta tecnologia tra cui la funzione Night Vision, che permette di individuare la presenza di esseri viventi davanti al veicolo di notte o in condizioni di visibilità ridotta, il Wireless Smartphone Charging (ricarica dello smartphone a induzione), la radio digitale DAB e il touch-screen capacitivo da 10'' HD che comprendela 3D Connected Navigation con Peugeot Connect, riconoscimento vocale e l'accesso al pacchetto di Connected Navigation Services(servizi connessi TomTom - traffico in tempo reale, prezzo del carburante, parcheggi, meteo, ricerche locali). La serie limitata è dotata dell'impianto acustico ad alta fedeltà realizzato da Focal con dieci altoparlanti. Le prenotazioni di questa edizione limitata sono disponibili da subito online: quest'auto può essere acquistata in contanti o con un'offerta di finanziamento dedicata.