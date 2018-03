Dacia, dal 2004 ad oggi infranto muro 5 milioni di vendite

ROMA - Record per Dacia che ha varcato la soglia dei 5 milioni di veicoli venduti dal 2004, superando contestualmente anche il milione di veicoli venduti in Francia. In meno di 15 anni, il brand del gruppo Renault è passato da un modello unico ad un'intera gamma che oggi comprende 6 modelli che fanno del rapporto qualità-prezzo il loro punto di forza sul mercato. Nel dettaglio, nel 2017 Sandero si conferma l'auto preferita dagli europei, diventando il primo veicolo venduto ai canali privati nel Vecchio Continente. I volumi, nell'arco dello stesso anno, sono cresciuti del 12% a quota 655mila unità con 25 differenti Paesi nei quali si è registrato un rialzo di volumi e di quota di mercato. Le novità di quest'anno riguardano invece la Lodgy, che integra adesso la modalità 'smart seat' in terza fila, che consente di viaggiare in comodità fino a 7 passeggeri. Altra novità, in mostra al salone di Ginevra, riguarda la nuova serie limitata basata sui modelli Sandero Stepway, Lodgy, Dokker e Logan MCV (quest'ultimo non commercializzato in Italia). Questa serie limitata propone una versione dal look inedito, che offre per la prima volta il climatizzatore automatico su Sandero e Logan MCV. All'esterno, si distingue per nuova tinta specifica Beige Duna, inaugurata su nuovo Duster; cerchi specifici Flexwheel da 16'' bitono Sebastian. Questi cerchi presentano ruote con effetto 'cerchi alluminio diamantati', molto estetici, economici e di facile manutenzione (disponibili secondo Paesi), decoro specifico Shiny black con motivo che integra il nome Stepway sui montanti delle porte. Nell'abitacolo, i passeggeri beneficiano di un design esclusivo, che comprende: climatizzatore automatico su Sandero e Logan MCV, disponibile in esclusiva per questa serie limitata, sellerie esclusive nero e grigio chiaro, impreziosite da impunture contrastanti. Il nome Stepway è ricamato nella parte centrale dei sedili anteriori, profili plancia con dettagli cromo satinati e design esclusivo e tappetini anteriori e posteriori con impunture grigie.