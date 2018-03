A Ginevra brand sportivo Cupra protagonista stand Seat

ROMA - Il nuovo marchio Cupra, che ha fatto il debutto davanti al grande pubblico in occasione del salone di Ginevra, si affaccerà al mondo delle competizioni con la nuova Cupra e-Racer, un'auto da gara 100% elettrica che si basa sulla Cup Racer alimentata a benzina. Oltre a essere molto meno inquinante e più ecologica, la e-Racer eroga una potenza continua pari a 408 CV e un picco massimo di 680 CV, con un unico rapporto con sistema di gestione della coppia e trazione posteriore. La Cupra e-Racer vanta inoltre un sistema di nuova concezione per la visione posteriore che si avvale di tre telecamere che prendono il posto degli specchietti esterni della vettura, con visualizzazione direttamente sul quadro strumenti.



La e-Racer può raggiungere una velocità massima di 270 km/h, con un'accelerazione 0-100 km/h in appena 3,2 secondi e 0-200 km/h in soli 8,2 secondi. Nel corso del 2018, eventi appositamente selezionati vedranno la partecipazione del nuovo modello mentre, per il 2019, si prevede il coinvolgimento della vettura in una competizione per auto completamente elettriche. Il brand speciale di Seat, denominato Cupra appunto, è presente a Ginevra anche con la versione Cupra di Ateca che coniuga un design elegante e dinamico a interni spaziosi e un ampio bagagliaio. Il motore 2.0 TSI eroga 300 CV di potenza ed è uno dei propulsori più avanzati sul mercato che funziona grazie al sistema di filtro antiparticolato di nuova concezione Otto, per rispettare le più recenti normative sulle emissioni.



Caratterizzato da un rombo ancora più potente, viene proposto in abbinamento a un cambio DSG a 7 rapporti di nuova concezione, studiato per regalare una maneggevolezza più sportiva, con innesti ancora più fluidi e precisi. La Cupra Ateca è dotata di trazione integrale permanente 4Drive, uno dei sistemi di trazione integrati più sicuri e avanzati al mondo. Nell'abitacolo, i pannelli delle portiere sono rivestiti in Alcantara, con il logo Cupra che si illumina su una targhetta in alluminio in rilievo sul battitacco. Sono in Alcantara anche i rivestimenti dei sedili, di colore nero e con cuciture color rame ed effetto fibra di carbonio sui lati. Le stesse cuciture color rame vengono riprese anche sul volante sportivo rivestito in pelle e sul pomello della leva del cambio.



La Cupra Ateca può raggiungere una velocità massima di 245 km/h e passare da 0 a 100 km/h in soli 5,4 secondi. I riflettori sono puntati anche sulla gamma Seat che a Ginevra sfoggia la nuova Leon Cupra R ST con il motore 2.0 TSI 300 CV, trazione integrale 4Drive e cambio DSG con doppia frizione. Tra le novità anche il Digital Cockpit, la nuova Leon con motore 1.5 TSI EVO da 150 cv e la Ibizia TGI FR, la sportiva alimentata a metano.