A Ginevra per 'sbancare' Maserati punta sul Nerissimo

GINEVRA - Maserati punta sul nero - anzi su nerissimo - al tavolo dove le più importanti Case premium del mondo si giocano fette sempre più importanti del mercato delle berline, dei suv e delle sportive ad alte prestazioni. In occasione dell'88a edizione del Salone di Ginevra, Maserati presenta infatti - in prima europea - le sue Ghibli, Quattroporte e Levante nell'Edizione Nerissimo, una scelta 'cromatica' forte che aveva già avuto successo negli Stati Uniti e che al Palexpo' caratterizza in maniera decisa lo stand del Tridente.



Questa edizione speciale pensata per Ghibli, Quattroporte e Levante nella versione GranSport, vede infatti come protagonista assoluto il colore nero. Nel dettaglio, gli esterni delle tre vetture si contraddistinguono per l'esclusivo abbinamento tra la vernice nera della carrozzeria e le finiture Black Chrome a contrasto per diversi particolari: la fascia superiore della calandra con le stecche verticali nere e il Tridente al centro, i profili del bagagliaio, il lettering sul portellone, il logo sui montanti e le prese d'aria laterali. Si aggiungono le maniglie porta, i terminali di scarico e le cornici dei cristalli in un'esclusiva finitura nera.



Per quanto riguarda Ghibli e Quattroporte, l'Edizione Nerissimosi completa con le finiture nere dei fari a Led e dei cerchi da 20 pollici Urano e da 21 pollici Titano, mentre per Levante sono presenti contenuti aggiuntivi come: le protezioni sottoscocca anteriore e posteriore e la cornice dei fendinebbia anteriori neri. Per il suv Maserati i cerchi possono essere scelti tra i 20 pollici Nereo o Efesto o i 21 pollici Anteo, tutti con finiture scure.



Gli interni dell'Edizione Nerissimo per la berlina sportiva Ghibli presentano i sedili anteriori e posteriori riscaldati, il volante riscaldato, la finitura degli interni in Dark Mirror (disponibili anche le opzioni Black Piano e Carbonio), vetri oscurati e tendina parasole posteriore elettrica; per l'ammiraglia di lusso Quattroporte la configurazione prevede finitura dell'abitacolo Black Piano (Carbonio in alternativa), vetri oscurati, telecamera posteriore con linee guida dinamiche, portellone elettrico automatico, sistema HomeLink e funzione Keyless Entry estesa alle porte posteriori. Per il suv Levante sono previsti sedili anteriori e posteriori riscaldati, climatizzatore automatico quadrizona, pedaliera elettrica e sistema Easy Entry Allo stand del Salone di Ginevra la Casa del Tridente mostra anche gli altri modelli della gamma 2018, in versioni e colori differenti. La Ghibli S Q4 GranLusso è in livrea Bianco Alpi, con cerchi da 20 pollici Urano Diamond e pinze freno alluminio lucidato. Gli interni griffati Ermenegildo Zegna sono in pelle rossa con inserti 100% in fibra naturale di seta Mulberry e pregiate finiture Ebano. La Quattroporte S Q4 GranLusso si presenta nella tonalità Blu Passione con cerchi da 21 pollici Titano e pinze freno nere; i raffinati interni in pelle beige con inserti in radica, si sposano perfettamente con gli esterni e i due sedili posteriori assicurano il massimo della comodità per un utilizzo executive. La gamma sportiva di Maserati è rappresentata dalla GranCabrio MC rigorosamente Bianco Birdcage con cerchi da 20 pollici e pinze freno di colore nero, come gli interni in pelle e Alcantara con cuciture a contrasto bianche che impreziosiscono l'abitacolo, mentre i particolari in carbonio rafforzano il marcato look racing della vettura.