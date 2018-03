Hyundai, serie speciale sulla gamma per i Mondiali 2018

ROMA - In occasione dei Mondiali di Calcio 2018 in Russia, Hyundai celebra la sua partnership ufficiale con Fifa (attiva dal 1999 fino al 2022) presentando le nuove edizioni limitate 'Go!' che si distinguono dal resto della gamma per un contenuto di prodotto più ricco ed un vantaggio cliente fino a 4.100 euro.



Le serie speciali sono già disponibili su Tucson, i10, i20 e i30 con la nuova colorazione dedicata Champion Blue e il rivestimento del padiglione interno in colore nero. La versione Go! di Hyundai Tucson - disponibile in abbinamento a tutte le motorizzazioni ad eccezione del motore d'ingresso 1.6 GDI - rappresenta il top di gamma nel listino del modello sostituendo l'allestimento Xpossible. Esteticamente Tucson Go! si caratterizza per i cerchi in lega da 19'' con design dedicato, gli interni neri con cuciture blue le finiture 'Dark Silver' a cui si aggiungono gli specchietti retrovisori neri ripiegabili elettricamente e i vetri posteriori oscurati.



Tanta la tecnologia a bordo con lo 'Start Button' con Smart Key e sistema di navigazione con display touchscreen da 8'', offerto insieme alla retrocamera e a un livello di connettività avanzata con Apple CarPlay e Android Auto.



La sicurezza è garantita dai sistemi di guida assistita della famiglia Hyundai Smart Sense come il Sistema di mantenimento della corsia e il Sistema di riconoscimento dei limiti di velocità. Tucson Go! viene offerta a un prezzo di listino di 28.550 euro ed è personalizzabile grazie all'aggiunta di diversi pacchetti. L'offerta presente sulla nuova Hyundai i10 viene arricchita con i pacchetti Go! Pack e Go! Plus Pack. Il primo è disponibile con un sovrapprezzo di 1.450 euro in abbinamento all'allestimento d'ingresso Classic, a cui aggiunge antifurto con radiocomando a distanza, climatizzatore manuale, volante e pomello del cambio rivestiti in pelle oltre a sedile guidatore regolabile in altezza e radio MP3 con presa AUX e USB. Il pacchetto Go! Plus Pack è offerto invece al prezzo di 750 euro e abbinato all'allestimento Login, il più scelto dai clienti, sulle motorizzazioni benzina 1.0 e 1.2.



Per quanto riguarda la versione Go! della gamma i20, rispetto all'allestimento entry-level Classic vengono offerti adesso cerchi in lega da 15'', fari fendinebbia, volante e pomello del cambio rivestiti in pelle. Hyundai i20 Go! viene proposta a un prezzo di listino di15.600 euro.



L'allestimento Go! su Hyundai i30 5 porte e i30 Wagon è in vendita a 21.300 euro per la motorizzazione 1.4 MPI: sono disponibili a bordo il navigatore con display touchscreen da 8'', la retrocamera e un livello di connettività avanzata con Apple CarPlay e Android Auto. Rispetto alla versione Classic, aggiunge inoltre il volante e pomello del cambio rivestiti in pelle, i cerchi in lega da 16'' e i fari fendinebbia. Completano la caratterizzazione estetica luci diurne e di posizione con tecnologia a LED, gli specchietti retrovisori neri ripiegabili elettricamente, i vetri posteriori oscurati e un nuovo paraurti frontale con un design ispirato a quello della nuova i30 Fastback.