Seat guarda all'ibrido, prima plug-in sarà Cupra

(ANSA) - BARCELLONA, 26 FEB - Seat si prepara a introdurre sul mercato un'auto 'green': una ibrida plug-in targata Cupra, il marchio sportivo della casa automobilistica presentato nei giorni scorsi. In un incontro a margine del Mobile World Congress in corso a Barcellona, il presidente di Seat Luca de Meo ha affermato che il primo veicolo ibrido, atteso probabilmente nel 2019, uscirà a marchio Cupra, che funge anche da una sorta d'incubatore di soluzioni hi-tech innovative destinate poi a passare sui modelli Seat. L'auto ibrida potrebbe essere un Suv o una compatta. "Non aspettatevi una sedan", ha infatti detto de Meo.(ANSA).