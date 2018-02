Italdesign Automobili Speciali 'riparte' da Zerouno Roadster

ROMA - Forte del successo ottenuto con la Zerouno Berlinetta (5 esemplari tutti venduti a un prezzo che partiva da 1,9 milioni di euro) Italdesign Automobili Speciali - il brand che il Gruppo torinese specializzato in progettazione e stile dedica alla produzione di piccole serie di vetture esclusive - 'riparte' dallo stesso numero, Zerouno appunto, ma in versione Roadster. Strettamente imparentata con l'aggressiva berlinetta che Filippo Perini, responsabile dello stile di Italdesign, ha creato lo scorso anno per l'azienda di Moncalieri, la Roadster conserva la stessa impostazione costruttiva con scocca ultraleggera in carbonio e alluminio, motore centrale posteriore V10 5.2 da 610 Cv e cambio a doppia frizione a 7 marce. La novità, oltre all'affascinante look da 'scoperta' supersportiva - con la grande carenatura che si raccorda elegantemente con l'abitacolo aperto - è data dal programma di produzione: 9 esemplari, perché evidentemente (ma alla Italdesign le bocche sono cucite su questo argomento) le richieste non evase per la prima Zerouno hanno fatto crescere il desiderio, e gli ordini, per la seconda vettura firmata Italdesign Automobili Speciali.