F1: la Ferrari SF71H, con la gabbia davanti all'abitacolo

Si chiama SF71H la nuova Ferrari di F1 per il campionato mondiale del 2018, svelata a Maranello alla presenza del presidente Sergio Marchionne, dei piloti e di Piero Ferrari.





Rosso acceso, la SF71H ha un 'muso' del tutto nuovo, che si restringe in punta. Proprio lì è visibile uno spazio al momento ancora bianco, appartenente allo sponsor principale, la Philip Morris. La vettura si è presentata con un dettaglio particolare su tutti: una sorta di 'gabbia' inedita davanti all'abitacolo. Sono queste le caratteristiche che saltano agli occhi della nuova monoposto Ferrari svelata a Maranello, alla presenza dei due piloti Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen, così come dell'ad e presidente Sergio Marchionne.



Vettel, ci abitueremo alla nuova 'gabbia' - "Non credo lo Halo darà fastidio, ritengo che sia molto meno intrusivo di quello che pensavo. Tutti ci abitueremo al suo utilizzo". Sono le parole di Sebastian Vettel nella conferenza stampa sulla nuova Ferrari, che mostra la 'gabbia' protettiva davanti all'abitacolo, un accorgimento quest'anno obbligatorio.



Arrivabene: orgogliosi lavoro, è l'eccellenza italiana - "Abbiamo lavorato consapevoli di costruire una Ferrari e questo ci rende orgogliosi e rappresenta un esempio di eccellenza italiana". Lo ha detto il team principal della scuderia Ferrari Maurizio Arrivabene, presentando la nuova SF71H. "La Ferrari è diversa perché è fatta in Italia, qui a Maranello. E ciò crea il grande feeling. Un pensiero - ha aggiunto - ai ragazzi che hanno contribuito a questa macchina, pezzo per pezzo, dal design all'aerodinamica, fino al lavoro intellettuale. Tutti stanno in piedi - ha detto indicando gli ingegneri e gli uomini in rosso dietro alla vettura - questo è segno di rispetto ma anche di grande consapevolezza".



Binotto, SF71H performante sui circuiti veloci - "Siamo partiti dal progetto dello scorso anno, che già era una buona base. Abbiamo mantenuto i concetti aggressivi. La SF71H ha un corpo vettura più stretto ed è stata costruita per essere performante anche nei circuiti ad alta velocità". Queste le parole del direttore tecnico della Scuderia Ferrari, Mattia Binotto, sulla nuova monoposto presentata a Maranello.