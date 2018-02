Ford a Ginevra alza il velo sula nuova generazione di Edge

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - Ford presenta, al Motorshow di Ginevra, la nuova generazione di Edge, il suv full size dell'Ovale Blu, arricchito da una vasta gamma di tecnologie di assistenza alla guida, motorizzazioni potenti e nuove dotazioni premium. Disponibile anche nella declinazione ST-Line, la versione ispirata alle Ford Performance Car, la nuova generazione di Edge vede all'esordio la variante del motore diesel Ford EcoBlue 2.0 da 238 CV, caratterizzato da un sistema biturbo, che ne ottimizza la coppia ai bassi regimi, migliorando prestazioni ed efficienza.



A bordo della nuova Edge è disponibile una vasta gamma di tecnologie di assistenza alla guida, basate su telecamere e sensori, progettate per aumentare comfort e relax a bordo, nonché per aiutare gli automobilisti a evitare gli incidenti o ridurne in ogni caso l'entità. Per la prima volta su un modello destinato all'Europa, debuttano: il Post Collision Braking, l'Evasive Steering Assist, l'Adaptive Cruise Control Stop&Go e il Lane Centering Assist. Svelata, inoltre, Edge ST-Line, la versione ispirata alle Ford Performance Car, contraddistinta dal design esterno reso più sportivo, grazie all'ampia griglia anteriore, una serie di colori dedicati, minigonne laterali in puro stile Ford Performance e cerchi in alluminium da 20'' di serie. (ANSA).