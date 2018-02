Crossover Lexus UX, debutto del modello definitivo a Ginevra

ROMA - Lexus, il brand premium del Gruppo Toyota, ha annunciato che svelerà il prossimo 6 marzo, in occasione della prima giornata dedicata alla stampa del Salone dell'Auto di Ginevra, il suo nuovo crossover UX. Ispirato al concept con la stessa denominazione che si era visto in anteprima al Salone di Parigi del 2016, il Lexus UX porta nel mondo premium soluzioni ispirate alla più recente filosofia di design del Gruppo Toyota, combinando spazio interno e fruibilità con una accentuata sportività estetica e dinamica. A Ginevra Lexus porterà in prima europea anche il suv RX L, con tre file di sedili e sette posti - già visto negli Stati Uniti - e il prototipo Lexus LF-1 Limitless. Allo stand del brand giapponese, situato nella hall 4 del Palexpo' ginevrino verrà celebrato anche il decimo anniversario della gamma Lexus F, con la presentazione della nuova coupé RC F Special Edition.