Smart festeggia i suoi primi 20 anni con serie speciale

ROMA - Vent'anni e non sentirli. Per festeggiare il suo ventesimo compleanno, Smart presenta la nuova serie speciale '20thanniversary'. Si tratta di un'esclusiva limited edition che entra a far parte della 'hall of fame' delle oltre 60 'instant classic' che hanno contribuito al successo del brand. La nuova limited edition è caratterizzata da un allestimento che offre il massimo in termini di comfort, sportività ed infotainment. Per rendere più colorato il compleanno della citycar debuttano anche cinque serie speciali caratterizzate da colorazioni e allestimenti unici: xtreme, britishgreen, parisblue, tokyowhite e londongrey.



Salgono a bordo della '20thanniversary' il pacchetto LED&Sensor con funzione cornering light, il pacchetto comfort, il pacchetto sportivo con assetto ribassato di 10 millimetri, il pacchetto Cool&Media ed il brake assist attivo. Una dotazione di equipaggiamenti mai vista prima caratterizzata da un sorprendente vantaggio cliente. Anche dal punto di vista estetico, il terminale di scarico cromato, il volante multifunzione a tre razze in pelle, la pedaliera in acciaio e i cerchi in lega da 16'' a 8 razze, sottolineano il carattere sportivo della '20thanniversary'.