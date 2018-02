Skoda, con Sportline si completa la gamma Kodiaq

ROMA - Estetica inconfondibile e interni di elegante sportività: Kodiaq arriva anche in versione Sportline con le motorizzazioni 2.0 TDI 150 CV e 2.0 TDI 190 CV con trazione anteriore o 4x4. Già disponibile presso la rete Skoda Italia, a partire da 38.220 euro, la Sportline completa l'offerta del suv boemo portando in dote un'estetica sportiva e una dotazione di serie di livello superiore. Questa versione è dotata di un paraurti anteriore con prese d'aria maggiorate e spoiler pronunciato e sfoggia la calandra, i mancorrenti al tetto, le calotte degli specchietti retrovisori e le cornici dei cristalli laterali in colore nero. Il lunotto e i cristalli laterali posteriori sono oscurati. Nella vista posteriore, si riconosce per il paraurti specifico impreziosito da un sottile listello color argento nel profilo inferiore. Di serie sono disponibili i cerchi in lega da 19 pollici in design specifico, mentre a richiesta sono disponibili cerchi da 20 pollici. Anche gli interni, dominati dal colore nero, sono caratterizzati da un'elegante sportività. Il ricco equipaggiamento di serie comprende, tra le altre cose, i gruppi ottici anteriori e posteriori in tecnologia LED, l'Adaptive Cruise Control per la regolazione attiva della distanza di sicurezza, la selezione della modalità di guida, gli specchietti retrovisori esterni regolabili e ripiegabili a comando elettrico, con funzione antiabbagliamento, lo specchietto retrovisore interno con sensore pioggia e funzione antiabbagliamento, il display Maxi DOT, l'illuminazione ambiente a LED in dieci colori per gli interni. Di serie anche il navigatore satellitare Amundsen con display da 8'' e connettività estesa per smartphone Smartlink+ e servizi di Infotainment Online per 1 anno.