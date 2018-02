Honda presenta a Ginevra nuova CR-V e Jazz X-Road

ROMA- Honda si prepara al debutto europeo del CR-V di nuova generazione e all'esposizione del concept Urban EV che torna al fianco delle protagoniste del Salone di Tokyo, il Concept Sports EV ed il Concept NeuV. Queste le novità, che assieme ai 'campioni del motorsport' (Civic Type R TCR ed una gamma racing a due e quattro ruote), Honda esporrà sullo stand della prossima edizione del salone di Ginevra dove verrà anche presentata in anteprima la nuova Jazz 'X-Road'.



I riflettori saranno puntati sull'ultima generazione di Honda CR-V, il suv che eleva gli standard in termini di qualità, eleganza ed allestimenti interni. Un trio di concept arricchirà lo stand, a partire dal concept Urban EV, che sarà affiancato dal concept Sports EV e da NeuV, presentato al Ces. I tre concept sono tutti elettrici. In mostra oltre alla sportivissima Civic Type R TCR, la Jazz X-Road. Progettata come soluzione più estrema della gamma al fianco della versione Dynamic con motore i-VTEC da 1.5 litri appena introdotta, la vettura evidenzia marcate sagomature nere intorno ai passaruota e alle minigonne laterali, oltre a protezioni anteriori e posteriori con effetto argentato. Gli esterni sono rifiniti da cerchi in lega di 16''. E' dotata di un motore da 1.3 litri che eroga 103 CV di potenza abbinato ad un cambio manuale o automatico CVT.