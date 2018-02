A Ginevra debuttano nuove Mercedes Classe C berlina e wagon

ROMA - Oggi prodotta oltre che nell'impianto principale di Brema (in Germania) anche a East London (Sudafrica), a Tuscaloosa (Stati Uniti) e Pechino (Cina), la Classe C è uno dei punti di forza dell'offensiva commerciale di Mercedes nel segmento premium, come confermano gli oltre 415.000 esemplari venduti a livello mondiale nel 2017. Una vera bestseller, che punta a consolidare questa posizione grazie all'arrivo della generazione 2018 che debutterà tra pochi giorni al Salone di Ginevra, sia in versione berlina che station wagon.



Il suo nuovo look abbina sportività, emozionalità e intelligenza, obiettivo raggiunto con un inedito frontale, alcune modifiche alla coda e altri miglioramenti di dettaglio. In particolare nella nuova generazione della Classe C la versione Premium adotta di serie un mascherina Matrix, mentre i paraurti anteriori sono stati ridisegnati in tutte le varianti di allestimento. La Sport e la Sport Plus sono rese oggi ancora più dinamiche ed esclusive da interventi specifici, come la modanatura decorativa cromata (in argento negli altri allestimenti) che impreziosisce i paraurti anteriori. In abbinamento con lo styling AMG, la grembialatura anteriore si distingue per una nuova forma, così come l'inserto 'diffusore' sulla coda è stato migliorato nel look. I paraurti posteriori della Classe C berlina, al pari di quelli della Station Wagon, presentano un nuovo disegno nella parte inferiore, con elementi decorativi e terminali dei tubi di scarico che variano a seconda dell' allestimento e della motorizzazione. A livello di gruppi ottici - che sono caratterizzati anteriormente e posteriormente da contorni puliti e ben delineati - nuovi dettagli estetici donano un tocco di personalità e sottolineano il carattere moderno della vettura.



La dotazione di serie di Classe C comprende fari alogeni con luci diurne a Led integrate, mentre i fari a Led High Performance sono disponibili a richiesta. Per la prima volta, Classe C è disponibile anche con fari Multibeam Led e Ultra Range.



Rivisti anche gli interni che si distinguono per elevata qualità percepita e le forme sinuose. fornendo un'inedita interpretazione del lusso moderno. Nella consolle centrale spicca un elegante e raffinato inserto in vero legno, disponibile a scelta anche a poro aperto in noce marrone o quercia antracite. Grigio magma/nero e marrone cuoio sono le nuove tonalità disponibili per gli interni dell'AMG Line. Ora la funzione Keyless-Go Start fa parte dell'equipaggiamento di serie, mentre il tasto di accensione e spegnimento è stato ridisegnato e presenta ora un look in stile turbina. Nuovo è anche il design della chiave vettura, prevista in tre varianti: nera con cornice cromata lucida, bianca con cornice cromata o bianca con cornice cromata opaca.



Se presente, il pacchetto sedili Multicontour introduce diverse novità. Grazie a una pompa pneumatica a comando elettrico, è possibile impostare in modo personalizzato sia i supporti laterali che il supporto lombare. L'effetto massaggiante nella zona lombare è generato da una serie di camere ad aria, che con funzione attivata si gonfiano seguendo un movimento pulsante oppure simile a un'onda, per poi rimpicciolirsi nuovamente con la stessa modalità. Le funzioni pneumatiche del sedile vengono comandate tramite il sistema multimediale. Nuove anche le modalità di visualizzazione sul display quando è presente la strumentazione completamente digitale disponibile a richiesta. Classe C eredita la modalità di visualizzazione dell'attuale Classe S e può offrire tre diversi stili di visualizzazione Classic, Sport e Progressive.