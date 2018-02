Audi, al via prevendita gran turismo A7 Sportback

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - È stata avviata la prevendita in Italia della seconda generazione della nuova A7 Sportback.



Questa gran turismo, che esprime a pieno il nuovo linguaggio stilistico di Audi, è caratterizzata da un'ampia strumentazione digitale di bordo e da una dinamica garantita da potenti motori, anche con tecnologia mild-hybrid. In vendita da 74.900 euro per la versione Audi A7 Sportback 55 TFSI 3.0 quattro S tronic, la A7 è disponibile a partire da 72.900 euro nella versione Sportback 50 TDI 3.0 quattro tiptronic.



Sviluppata dalla linee della concept Prologue, la nuova A7 Sportback mostra un design da coupé senza però rinunciare allo spazio di una berlina e alla versatilità tipica delle vetture wagon. Ma, come detto in precedenza, la vera anima è quella da gran turismo che trova sintesi sia nelle linee filanti degli esterni che nel layout minimalista ed essenziale degli interni.



La plancia si ispira all'ammiraglia A8 ed è caratterizzata da due touchscreen con feedback tattile e acustico. L'abitacolo è più lungo di 21 mm rispetto al modello precedente e porta in dote maggiore spazio a livello sia della testa sia delle ginocchia dei passeggeri posteriori - una capacità di carico degna di nota (da 535 a 1.390 litri) e la sportività di una GT.



Grazie all'infotainment, A7 Sportback si presenta come un'intelligente auto sportiva adatta alle lunghe percorrenze. Ai 39 sistemi di assistenza alla guida si affianca l'elettrificazione della gamma motori grazie al nuovo sistema mild-hybrid (MHEV) basato su di una rete di bordo principale a 48 volt.



Al debutto sono disponibili i due propulsori 3.0 TFSI e 3.0 TDI. Al V6 3.0 TFSI da 340 CV e 500 Nm di coppia si abbina un cambio a doppia frizione S tronic a 7 rapporti. Audi A7 Sportback 55 TFSI accelera da 0 a 100 km/h in 5,3 secondi e raggiunge una velocità massima di 250 km/h. Con la dotazione base, nel ciclo NEDC consuma 6,9 litri di carburante ogni 100 chilometri. Al V6 3.0 TDI da 286 CV e 620 Nm si abbina la trasmissione - del tipo mediante convertitore di coppia - tiptronic a 8 rapporti. Audi A7 Sportback 50 TDI accelera da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi. Nel ciclo NEDC consuma 5,6 litri di carburante ogni 100 chilometri (147 grammi di CO2 per chilometro). (ANSA).