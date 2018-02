Citroen lancia serie speciale C3 Elle, glam e di tendenza

ROMA - Citroën C3 inizia il 2018 ampliando la propria gamma con la serie speciale Elle, nata dalla collaborazione con la rivista francese di moda e tendenze. Ispirata all'universo femminile, C3 Elle rappresenta l'incontro di due marchi francesi e si caratterizza per la silhouette bi-colore (con la proposta del colore Soft Sand per il tetto), per i tocchi di colore Cherry Pink sul profilo dei fendinebbia, sul dettaglio degli Airbump e sulla finitura del montante posteriore. A ciò si aggiungono uno sticker specifico per il tetto e i badge con il logo Elle.



Per gli interni, questa serie speciale propone un'inedita Armonia. I sedili hanno il rivestimento Curitiba Grey, con impunture cherry pink, mentre la fascia della plancia è rivestita in tessuto grigio con profilo cherry pink che accentua la sensazione di confort e spaziosità a bordo. I tappetini anteriori e posteriori specifici sono bordati in color cherry pink e personalizzati 'Elle'.



Ampia la possibilità di personalizzazione grazie a sei colori carrozzeria (Polar White, Artic Steel, Platinium Grey, Soft Sand, Almond Green, Night Black), due tinte per il tetto (Soft Sand, Onyx Black), due cerchi (Copricerchi 16'' 3D, Cerchi in lega 17'' Cross diamantati) e quattro motorizzazioni: due benzina (PureTech 82; PureTech 110 S&S con cambio automatico EAT6) e due diesel (BlueHDi 75 S&S; BlueHDi 100 S&S).



Sviluppata sull'allestimento Shine,C3 Elle propone di serie alcune tecnologie come ad esempio l'avviso di superamento involontario delle linee di carreggiata, il rilevatore di stanchezza, il riconoscimento dei limiti di velocità, radio con touch pad 7'' e funzione mirror screen; altre invece sono in opzione, come Citroën connect nav, Citroën connect box, telecamera di retromarcia, active safety brake e ConnectedCAM Citroën.