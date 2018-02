A Ginevra Hyundai presenta variante elettrica della Kona

ROMA -La Hyundai Kona Electric sarà in passerella all'ottantottesima edizione del Salone di Ginevra, rassegna aperta al pubblico dal prossimo 8 marzo sino al 18 marzo.



L'annuncio della sua presenza è stato accompagnato dalla diffusione di un'immagine, ampiamente ritoccata al computer, che ne fa immaginare le fattezze. Il modello elettrico, di cui negli scorsi mesi era già stato anticipato l'arrivo, sarà sul mercato dall'estate di quest'anno. Per quello che riguarda le batterie, si potrà scegliere fra due opzioni, per un'autonomia massima per ciclo di ricarica di 470 km. Nella nota che ha anticipato il debutto della Kona EV, Hyundai sottolinea come la vettura avrà un "carattere improntato al divertimento di guida" e come chi lo acquisterà potrà "beneficiare di un'ampia scelta in termini di comfort e connettività, nonché di tecnologie di sicurezza attiva e di sistemi guida assistita Hyundai SmartSense".