Hyundai, svelate le prime immagine di nuova Santa Fe

ROMA - Design maturo che sottolinea la forte identità dei suv Hyundai: in attesa di vederla al prossimo salone di Ginevra, sono state svelate le prime immagini della quarta generazione di Santa Fe. All'anteriore si può notare la 'Cascading Grille', che sottolinea la family identity del brand e un aspetto imponente con le dimensioni generose che non rinunciano allo spazio (lunghezza 4,770 mm - larghezza 1,890 mm). Nuova Hyundai Santa Fe offre un pacchetto con avanzati sistemi di sicurezza attiva e di guida assistita Hyundai SmartSense. Sul modello debutta per la prima volta su una vettura Hyundai il rear cross-traffic collision-avoidance assist, che potenzia il rear cross-traffic collision warning con la frenata automatica: per evitare quindi ogni rischio di collisione durante una manovra in retromarcia in condizioni di scarsa visibilità, il sistema non solo avvisa il guidatore, ma applica la frenata in modalità automatica laddove necessario.



Innovativo anche ilsafety exit assistche previene possibili incidenti quando i veicoli sopraggiungono da dietro: il sistema blocca temporaneamente le porte, in modo che i passeggeri possano uscire dall'auto in tutta sicurezza.