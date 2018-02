Ford allarga la gamma Ka+ con versione Active in stile suv

ROMA - Debutto, in vista del Salone di Ginevra, della nuova generazione di Ford Ka+ e di una inedita variante in stile crossover: la Ka+ Active, che sarà la reginetta dello stand dell'Ovale Blu al Palexpo' ginevrino. Rispetto al modello di base, la Active migliora ulteriormente il modello compatto a cinque porte aggiungendo una scocca dal look più robusto, un assetto rivisto con altezza da terra rialzata di 25 mm, dagli scivoli in metallo e da una finitura in materiale plastico che 'raccorda' la carrozzeria alla parte inferiore della vettura in perfetto stile suv. Caratterizzano la nuova Ford Ka+ Active anche il design esclusivo della griglia anteriore a maglie, le finiture interne specifiche e una dotazione di serie di alto livello. Presenti anche le barre sul tetto per il trasporto di biciclette e attrezzature sportive, le ruote in lega da 15 pollici e la vernice metallizzata Canyon Ridge. Nessuna modifica a livello meccanico, salvo un leggero incremento della carreggiata anteriore con la trazione che resta rigorosamente sull'avantreno.



''L'anno scorso la Ford ha venduto per la prima volta più di 200mila suv in Europa - ha detto Roelant de Waard, vicepresidente marketing, vendite e assistenza di Ford Europa - e la domanda di suv e crossover non è mai stata così elevata. La nostra nuova Ford Ka+ Active quest'anno renderà i crossover accessibili a un numero ancora maggiore di utenti, con uno stile ambizioso e tecnologie sofisticate che i clienti si aspettano di vedere in auto molto più costose''. Anche per la Ka+ 'normale' arrivano, tra le altre cose, i paraurti ridisegnati e le finiture con profili cromati attorno alla mascherina e sotto ai fendinebbia. Nel complesso nuova Ka+ e Ka+ Active offrono ancora più spazio per cinque passeggeri, più confort e una maggiore offerta di tecnologie come il sistema di comunicazione e intrattenimento Sync 3 con display da 6,5" compatibile con Apple CarPlay e Android Auto o, ancora, i tergicristalli e i fari ad accensione automatica e i sensori di parcheggio.



Per la prima volta Ka+ e Ka+ Active propongono oltre ai propulsori a benzina anche i diesel. La gamma comprende il nuovo motore benzina 1.2 Ti-VCT (Twin Independent Variable Camshaft Timing) 85 Cv a basso consumo, e il diesel TDCi 1.5 95 Cv progettato per soddisfare le esigenze di chi utilizza l'auto su chilometraggi annui più elevati.



Il crossover Ka+ Active è il secondo modello della nuova linea di auto 'Attive' - caratterizzate cioè da uno stile ispirato ai suv ma con la praticità e il divertimento tipici delle berline Ford - che si arricchirà anche della nuova Fiesta Active, la cui vendita è prevista entro la fine dell'anno.