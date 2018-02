Nuovo Jaguar E-Pace, il suv compatto e sportivo che mancava

PORTO VECCHIO (CORSICA) - Jaguar, dopo il suv F-Pace, scende di una 'casella' e lo fa con l'inedito E-Pace che va a confrontarsi con altri modelli di segmento compatto - come il Q5 di Audi, l'X3 di Bmw e il GLC di Mercedes - in un momento molto favorevole per questo mercato visto che negli ultimi tre anni è cresciuto globalmente del 18% e potrebbe salire ancora, se le previsioni saranno rispettate, di un altri 23% da oggi al 2023. Al debutto in questi giorni, con un prezzo che parte da 36.800 euro per la variante 'base' con motore 2.0 150 Cv e arriva ai 66.100 euro della R-Dynamic HSE con il benzina 300 Cv, Jaguar E-Pace si va dunque a posizionare in un'area di mercato particolare, in quanto unisce idealmente il mondo dei suv e dei crossover più diffusi con quello delle berline e delle wagon alto di gamma. Primo modello Jaguar equipaggiato esclusivamente con motori benzina e diesel della famiglia Ingenium, E-Pace spazia dal turbodiesel da 150 Cv (il più rispettoso dell'ambiente con emissioni di CO2 pari 124 g/km) con la sola trazione anteriore fino al potente benzina da 300 Cv 4x4 che scatta da 0 a 100 km/h in soli 6,4 secondi. Come ha detto Alan Volkaerts, che di Jaguar E-Pace è il Vehicle Line Director, questo modello ''è la sintesi perfetta di due mondi, in cui si uniscono la dinamicità di guida delle sportive Jaguar con la praticità dei suv compatti. L'ultimo arrivato nella famiglia Pace offre confort, interni spaziosi e intelligenti possibilità di carico, oltre ad una grande maneggevolezza e ai più innovativi motori diesel e benzina Ingenium di Jaguar Land Rover''. Meno imponente rispetto al fratello maggiore F-Pace, ma 'coerente' nel design e nella imponenza con il primo suv lanciato dal Giaguaro, questo nuovo modello conferma comunque l'attenzione della Casa di Coventry alla esclusività e al carattere sportivo, con un design molto 'aggressivo' che è esaltato dai cerchi da 21 pollici, una esclusività del segmento.



Il design di E-Pace è molto vicino a quello del fratello maggiore, con con proporzioni da vettura sportiva, in cui la lunghezza (4.395 mm) è accompagnata da sbalzi ridotti (rispettivamente 882 mm davanti e 832 mm dietro) che sottolineano la dinamicità del modello. Un suv compatto, dunque, che combina l'imponenza del design con la funzionalità fornita da un layout e da dimensioni esterne ideali per muoversi anche nel traffico urbano, il tutto offrendo lo spazio di cui hanno bisogno le giovani famiglie, senza rinunciare alla personalità da vera sportiva Jaguar. Una clientela, questa, che potrà apprezzare il fatto che E-Pace è una delle vetture più connesse e 'intelligenti' della sua categoria, con l'infotainment di nuova generazione che consente di connettersi alle App preferite, come ad esempio Spotify, tramite l'InControl App di Jaguar Land Rover. La vettura offre fino a quattro prese da 12 Volt e cinque porte USB, oltre a un hotspot Wi-Fi 4G che consente di connettere fino a otto dispositivi contemporaneamente. Come ha dimostrato un impegnativo test sulle strade dalla Corsica, davvero impegnative anche per auto dalla forte connotazione sportiva, E-Pace offre un comportamento ideale ad ogni andatura. Elemento chiave di questa capacità di adattarsi alle andature più diverse è la sofisticata architettura Integral Link delle sospensioni posteriori, che completa le doti del nuovo telaio sviluppato specificamente per E-Pace, così da garantire reattività e agilità, senza compromettere il confort. Il suv compatto di Jaguar, dotato di sistema Configurable Dynamics, offre la possibilità di personalizzare le impostazioni dell'acceleratore, della trasmissione automatica, dello sterzo e, se sono presenti, delle sospensioni Adaptive Dynamics.



Promossi a pieni voti anche i potenti motori diesel e benzina Ingenium 2.0 tutti in combinazione con la trasmissione automatica a 9 rapporti, in combinazione con la trasmissione automatica a 9 rapporti, come è stato possibile verificare passando dal benzina 300 Cv che consente una velocità massima di 243 km/h (prezzo a partire da 55.150 euro) al diesel Ingenium da 240 Cv (da 54.750 euro) che offre emissioni di CO2 di soli 162 g/km pur con una velocità di punta di 224 km/h.