Renault, debutta terza generazione sportiva Megane R.S.

ROMA - Presentata al Salone di Francoforte lo scorso settembre, si prepara a scendere in campo a maggio la terza generazione di Mégane R.S. con il motore Renault Sport da 280 cv. Nuova Mégane R.S. è proposta in due telai, Sport e Cup, che permettono di scegliere tra due tipologie di comportamento: il primo conferisce maggiore versatilità su tutti i tipi di rivestimenti stradali, il secondo è decisamente più sportivo, grazie ad ammortizzatori più rigidi del 10% e un nuovo differenziale meccanico Torsen a slittamento limitato.



Le principali novità sono rappresentate dal Telaio 4Control con quattro ruote sterzanti e dal cambio automatico EDC con leva al volante rendono sensazionale l'esperienza di guida. Il sistema Renault Multi-Sense con modalità race e il nuovo RS monitor sono le novità tecnologiche presenti a bordo. La firma luminosa RS Vision e il Design anteriore con lamina F1 conferiscono carattere e sportività. Nuova Mégane R.S. è disponibile in due versioni benzina: Energy TCe 280cv a 35.350 euro e Energy TCe 280cv EDC a 36.950 euro. Tra le novità estetiche proposte su questa versione: badge R.S., cerchi in lega da 18'', design anteriore specifico RS con Lamina F1, design posteriore specifico RS con diffusori a scarico unico, fari full Led, firma luminosa RS Vision, minigonne laterali, privacy glass, selleria in tessuto specifica RS, specchietti retrovisori esterni neri con indicatore di direzione a Led, spoiler posteriore RS, visualizzazione specifica RS con animazione di benvenuto e volante in pelle Nappa.