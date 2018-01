Citroen, partiti ordini per nuova C4 Cactus

ROMA - Al via gli ordini per nuova Citroen C4 Cactus, berlina di segmento C che da sola costituisce quasi il 10% del mercato nazionale. La gamma italiana è costituita da dieci versioni ottenute dalla combinazione di tre allestimenti (Live, Feel, Shine) e di quattro motorizzazioni: PureTech 110 S&S, PureTech 110 S&S con cambio automatico EAT6, PureTech 130 S&S, BlueHDi 100 S&S. I prezzi partono da 17.900 euro per la versione base mentre la Feel parte da 19.250 e la Shine da 21.100 (per arrivare fino ai 22.600 euro).



Tra le caratteristiche principale di nuova C4 Cactus sicuramente il design audace del nuovo frontale, abbinato ai fari diurni a Led, ai nuovi airbump e ai fari posteriori a Led con effetto 3D.



Nuova C4 Cactus è dotata di sospensioni con smorzatori idraulici progressivi (Progressive Hydraulic Cushions - PHC), per i sedili Advanced Comfort (in 0prima mondiale', offrono confort di seduta e di guida), per le tre tecnologie di connettività, per i dodici aiuti alla guida e per le prestazionali ed efficienti motorizzazioni PureTech e BlueHDi.



L'unconventional hatchback di Citroen è altamente personalizzabile grazie a ben 31 combinazioni esterne, a quattro proposte di cerchi in lega e, per l'abitacolo, all'offerta di cinque ambienti eleganti ed accoglienti.



Si può scegliere tra quello di serie(sobrio ed essenziale con rivestimenti dei sedili in tessuto Mica Grey), il Metropolitan Red, il Wild Grey, l'Hype Grey (che evoca l'alta gamma) e l'Hype Red, con sedili in pelle Nappa Beige e Tessuto Beige, una fascia in Alcantara rosso scuro nella parte superiore dello schienale, plancia rosso scuro e cinghiette delle porte e sul cassettino top Box in colore beige.