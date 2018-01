Ecco Up! GTI la piccola sportiva VW ispirata a Golf GTI

ROMA - Il filo rosso che corre sull'anteriore e sul posteriore e i tessuti in tartan utilizzati per i rivestimenti dei sedili non lasciano spazi a dubbi circa l'ispirazione della nuova Volkswagen Up! GTI alla prima iconica Golf GTI del 1976. Già in vendita in Italia, la versione ''pepata'' della citycar di Wolfsburg monta un motore 1.0 TSI da 115 Cv di potenza massima e 200 Nm di picco di coppia, abbinato a un cambio manuale a 6 marce. Accreditata di uno scatto da 0 a 100 km/h in 8,8 secondi e di una velocità massima di 196 km/h, questa nuova variante sportiva del modello viene proposta con carrozzeria sia a tre porte sia a cinque. La prima è in listino a 17.400 euro, la seconda a 17.900 euro.



Telaio sportivo abbassato di 15 mm, cerchi in lega da 17'' che calzano pneumatici 195/40 R 17, le Up! GTI sfoggiano oltre ai caratteristici listelli rossi su calandra e portellone, le calotte degli specchietti retrovisori esterni verniciate in nero, delle strisce decorative nere sopra i listelli sottoporta, i cristalli posteriori bruniti e le luci diurne a LED. Nell'abitacolo spicca il volante sportivo multifunzione con corona in pelle e cuciture rosse, materiale utilizzato anche per l'impugnatura della leva del freno a mano. I rivestimenti dei sedili sono in tessuto ''clark''. La dotazione di serie comprende, tra l'altro, i sedili anteriori riscaldabili, il climatizzatore, il display multifunzione ''Plus'', la radio con connessione USB e sei altoparlanti, il controllo automatico della velocità di crociera (cruise control) e il sistema di frenata di emergenza ''city''.