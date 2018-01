Range Rover SV Coupé pronta a rubare la scena a Ginevra

ROMA - Land Rover reagisce prontamente all'imminente debutto commerciale di Urus, il primo suv sportivo di Lamborghini, e di altri modelli 'hyper' in questa nicchia di mercato, come quelli annunciati da Rolls-Royce e Aston Martin.



Al prossimo Salone di Ginevra la Casa britannica svelerà una particolarissima serie speciale della Range Rover - denominata Sv Coupé - che verrà prodotta in soli 999 esemplari e che rappresenterà, si legge nella nota diffusa oggi da Land Rover, ''un vero arricchimento della gamma Range Rover con il suo design intrigante e l'incredibile raffinatezza dei suoi interni'. L'auto nasce da una stretta collaborazione tra le divisioni Land Rover Design e Special Vehicle Operations e il programma prevede la costruzione di questa versione esclusiva (che sarà assemblata a mano) presso l'SV Technical Centre di Ryton-on-Dunsmore nel Warwickshire. ''Range Rover SV Coupé - ha commentato Gerry McGovern, chief design officer di Land Rover - ha un design irresistibile, una raffinatezza unica ed una ricercatezza assoluta, a partire dalla straordinaria armonia delle proporzioni esterne fino ai dettagli dell'abitacolo arredato magnificamente. Questo è un veicolo che conquista a livello emotivo''. Di questa vettura, tuttavia, Land Rover ha diffuso unicamente una immagine degli interni, che - sottolinea l'azienda - 'illustra le tradizionali capacità abbinate, con squisita efficacia, alle più recenti tecnologie. Incantevole da ammirare, sontuosa al tocco, il suo abitacolo è uno spazio arioso e molto attuale, in cui l'attenzione al dettaglio è ineguagliabile'.



''Land Rover ha creato il segmento dei suv di lusso quasi 50 anni fa con la Range Rover - ha detto John Edwards, managing director della divisione Jaguar Land Rover Special Operations - e lanciando la nuova SV Coupé offriremo ai clienti una combinazione di lusso impareggiabile e di esclusività. La presentazione di questo speciale veicolo al Motor Show di Ginevra in marzo, in occasione del 70mo anniversario della Land Rover, segnerà un momento particolarmente significativo per Land Rover, per la Range Rover e per la Divisione Special Vehicle Operations''.