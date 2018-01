Su Honda Civic debutta il nuovo diesel 1.6 da 120 cv

ROMA- Dieci generazioni alle spalle e oltre 24 milioni di unità vendute con un ritmo di circa 700mila macchine ogni anno.

Stiamo parlando di nuova Civic che, ad un anno esatto dal lancio dell'ultima versione, arriva nella declinazione diesel.



Una proposta che mancava, almeno per il mercato europeo, dove nonostante un lieve calo dell'ultimo periodo nella richiesta di diesel, la propulsione a gasolio resta tra le preferite dagli automobilisti. E soprattutto in Italia, dove Honda si aspetta di riuscire a venderne 2.500 esemplari in un anno, con un mix di 60% a favore proprio dell'alimentazione diesel.



In vendita ad un prezzo di 1.400 euro in più rispetto alla gamma benzina, la nuova Civic diesel 1.6 è declinata su tre allestimenti differenti (comfort, elegance ed executive) a partire da 23.900 euro. Per chi vuole, inoltre, è prevista anche una versione con premium pack in vendita a 29.900 euro. Prodotta e sviluppata presso l'Honda Uk Manufacturing, nuova Honda Civic 1.6 i-DTEC è la proposta che mancava nella gamma della media nipponica. Esteticamente nulla cambia rispetto alla versione a benzina, a partire dal design sportivo e distintivo che è stato completamente riprogettato dagli ingegneri di Honda per la creazione di questa decima generazione.



Nuova Civic, che incarna pienamente la filosofia nipponica dell'Otokamae, ovvero un senso di grazia ed eleganza ma anche di bellezza interiore, vanta linee scolpite e un look risoluto e aggressivo che sono abbinati ad un elevato livello di efficienza aerodinamica.



Passi in avanti sono stati compiuti sotto al cofano dove il motore diesel del 2015 è stato completamente rinnovato per dar vita al 1.6 i-DTEC, che si conferma agile e silenzioso durante la marcia. Il diesel i-DTEC da 1.597 cc a quattro cilindri offre una potenza massima di 120 CV a 4.000 giri/min ed una coppia massima di 300 Nm a 2.000 giri/min, spingendo Civic da 0 a 100 km/h in 9.8 secondi. Le emissioni di CO2 sono (secondo le nuove condizioni dei test NEDC) di soli 91 g/km (Civic sedan) e 93 g/km (Civic berlina), nelle versioni con cambio manuale a sei velocità. I valori relativi ai consumi di carburante nel ciclo combinato secondo le nuove condizioni dei test corrispondono a 3,4 l/100 km (sedan) e 3,5 l/100 km (berlina). Tra le migliorie apportate al motore diesel da 1.6 litri, vanno segnalate la riduzione dell'attrito dei cilindri, una conversione dei NOx più efficiente e ulteriori sviluppi alla guidabilità dell'auto.



Gli ingegneri Honda hanno inoltre impiegato nuovi processi produttivi e introdotto componenti differenti, anche di nuova generazione, per dar vita a un motore che non ha quasi più niente in comune con il suo predecessore. Come la gamma benzina, anche quella diesel è dotata di ogni sistema di assistenza alla guida capace di migliorare e facilitare la vita degli automobilisti. Le novità principali riguardano una serie di adeguamenti agli iniettori per ridurre le emissioni e l'utilizzo di un turbocompressore di nuova generazione. Il diesel i-DTEC 1.6 è inoltre uno dei primi motori a essere ufficialmente testato secondo la procedura Emissioni Reali di Guida (RDE) per convalidare i livelli di NOx e di emissione del particolato.