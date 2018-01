Land Rover Defender torna per far concorrenza al Classe G

ROMA - Mito intramontabile del fuoristrada, uscito di produzione due anni fa, il Defender torna sul mercato per una breve apparizione, in occasione dei 70 anni del marchio Land Rover. Per celebrare la ricorrenza, infatti, la Casa britannica ha deciso di riproporlo, offrendolo in una serie davvero speciale, numerata e limitata a soli 150 esemplari per tutto il mondo, denominata Defender Works 70esimo anniversario.



La riedizione del ''Land'' monta il motore più potente di sempre per il modello: si tratta di V8 da 405 Cv di 5,0 litri di cilindrata, in grado di erogare 515 Nm di coppia massima. Una scelta originale che sembra puntare a far concorrenza alle ''special'' realizzate da Mercedes su base Classe G, altro veicolo iconico nel mondo off-road, di cui la nuova generazione è appena stata svelata al Salone di Detroit. Grazie a questo 'trapianto', il 4x4 brit è in grado di accelerare da 0 a 96 km/h in appena 5,6 secondi e di raggiungere la velocità di punta di 171 km/h. La trasmissione prevede un cambio automatico a 8 rapporti, realizzato dalla ZF, dotato di programma ''sport''. Rispetto all'ultima variante ''standard'' da 122 Cv prodotta in passato, questa ''limited'' prevede un impianto frenante di tipo maggiorato, modifiche ad ammortizzatori e molle, barre antirollio e cerchi in lega da 18'' che montano generosi pneumatici 265/65 R18. A livello di stile, quest'edizione celebrativa si riconosce oltre che per le targhette specifiche anche per la colorazione esterna con tetto a contrasto e per la tinta nera, utilizzata per archi passaruota e griglia del radiatore. Altre dettagli da notare sono i proiettori a LED e le maniglie delle portiere, il tappo del serbatoio e la scritta Defender sul cofano realizzati in alluminio. L'abitacolo è caratterizzato dai rivestimenti in pelle Windsor: un materiale lussuoso che è stato utilizzato per ricoprire la plancia, i pannelli delle portiere, il cielo dell'abitacolo e i sedili sportivi. Questi ultimi sono firmati dalla Recaro. Prenotabile presso il canale Land Rover Classic, ordinabile con passo 90 e 110, il Defender Works 70esimo anniversario ha prezzi che in Inghilterra partono per la versione a passo corto da 150mila sterline, al cambio circa 170mila euro. Nei prossimi mesi il progetto dovrebbe avere una coda con una variante, sempre in edizione limitata, equipaggiata con un motore a gasolio: tra l'altro, sarà dotata di sospensioni e freni speciali.



In merito a questa iniziativa, destinata anche a soddisfare il pubblico dei collezionisti, Tim Hannig, direttore di Jaguar Land Rover Classic, dichiara: ''A 70 anni dalla sua prima apparizione in pubblico presentiamo un iconico Defender al massimo del suo potenziale. In tutto questo tempo la sua linea inconfondibile è sempre rimasta simbolo di Land Rover. L'idea di reintrodurre un Defender V8 nasce già nel 2014, quando il modello era ancora in produzione a Solihull. Sapevamo che i clienti richiedevano un Defender potente e veloce; l'autenticità Land Rover è infatti il tocco finale per gli appassionati più esigenti che acquistano le edizioni da collezione''.