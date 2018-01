Hyundai, arriva sul mercato coupé i30 Fastback

ROMA - Debutta sul mercato italiano la nuova Hyundai i30 Fastback, la prima coupé cinque porte di segmento c della casa coreana. Linee sofisticate e sorprendenti, con la Cascading Grille e un assetto più basso di 30 centimetri rispetto alla sorella cinque porte, conferiscono alla vettura una migliore stabilità. Il modello è disponibile con due motori turbo benzina, il tre cilindri 1.0 T-GDI da 120 CV (cambio manuale a sei marce) e il quattro cilindri 1.4 T-GDI da 140 CV (abbinato a cambio manuale o al cambio doppia frizione 7DCT sviluppato da Hyundai). A metà di quest'anno l'offerta di i30 Fastback si completerà con la nuova generazione di motori diesel: un propulsore 1.6 turbodiesel disponibile in due declinazioni di potenza.



Come per gli altri modelli della famiglia i30, la Fastback offre un pacchetto di sistemi di guida assistita della famiglia Hyundai SmartSense. Tra questi spiccano nella dotazione di serie il sistema di anticollisione frontale con riconoscimento veicoli, il rilevamento della stanchezza del conducente, la regolazione automatica dei fari abbaglianti e il sistema di mantenimento della corsia.



La gamma i30 Fastback si articola in due allestimenti: Business e Style, quest'ultimo disponibile solo in abbinamento al motore 1.4 T-GDi. La versione Business include - fra gli altri item - cerchi in lega da 17'', clima automatico bi-zona, volante in pelle e sistema di navigazione con schermo touch 8'' con retrocamera, che supporta Android Auto ed Apple CarPlay. Completano la dotazione il cruise control, i sensori di parcheggio posteriori e gli specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente. L'allestimento Style prevede gli esclusivi cerchi in lega da 18'' - sviluppati ad hoc per questa carrozzeria - e aggiunge fari Full LED, freno di stazionamento elettrico, Start button con Smart Key e sensori di parcheggio anteriori.



Disponibili sulla versione Style anche i sedili rivestiti in misto tessuto-pelle e la ricarica wireless per smartphone (standard Qi), mentre abbinato al cambio 7DCT è possibile richiedere il cruise control adattivo avanzato - che permette di mantenere velocità e distanza costanti dal veicolo che precede, accelerando, frenando e ripartendo automaticamente anche in condizioni di incolonnamento. In vendita a partire da 24.050 euro con motore 1.0 T-GDI da 120 CV in allestimento Business, è disponibile nella versione Style a un sovrapprezzo di 2.200 euro.