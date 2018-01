Lotus estremizza performance della Evora con la GT410 Sport

ROMA - Ancora più potente e veloce, evoluta dal punto di vista aerodinamico, con un peso tagliato sino a 1.256 kg grazie all'ampio utilizzo di fibra di carbonio, la Lotus Evora GT410 Sport sostituisce la precedente Sport 410 offrendo nuovi contenuti. Sotto il cofano la vettura cela una versione con calibrazioni specifiche del conosciuto 6 cilindri sovralimentato di 3,5 litri utilizzato dal Costruttore britannico sulla sua gamma: il picco di potenza di 410 Cv viene erogato a 7.000 giri e sviluppa una coppia massima di 420 Nm già da 3.500 giri. L'erede della Sport 410 è più leggera di questa di 28 kg e vanta un rapporto potenza/peso cresciuto sino a 326 Cv per tonnellata. Accreditata di uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi con il cambio automatico (4,2 secondi con il manuale), può raggiungere una velocità massima di 305 km/h A livello estetico, spicca la forma più scultorea dei pannelli anteriori, derivati da quelli della GT430, variante da cui mutua anche alcune soluzioni aerodinamiche, senza raggiungerne però gli stessi estremi. Il risultato è un carico aerodinamico aumentato alla massima velocità del 50%, sino al valore di 96 kg.



Disponibile sia con in configurazione a 2 posti sia 2+2, la Evora GT410 Sport è già ordinabile in Italia e viene proposta sia con cambio manuale a sei rapporti e differenziale Torsen sia con un automatico sempre a sei velocità. I prezzi partono da 116.000 euro.