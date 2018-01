Nuova Renault Clio RS 18, ispirata alla Formula Uno

ROMA - Sulla scia dei festeggiamenti per il 40mo anniversario dell'impegno in Formula Uno, Renault lancia una serie speciale della Clio più sportiva denominata Rs 18, a ricordare il rinnovato impegno del team Renault Sport Formula One nella stagione che inizierà con il Gran Premio dell'Australia il 25 marzo. Caratterizzata da una esclusiva livrea nera con elementi in Giallo Syrius - a riprendere i cromatismi delle monoposto che gareggeranno nel 2018 - la nuova Clio RS 18 è basata sulla RS 220 EDC Trophy, dotata del motore 1.6 turbo da 220 Cv che offre anche la funzione di boost e mette a disposizione una coppia massima di 280 Nm. Di serie anche lo scarico Akrapovic che garantisce una sonorità sportiva e contribuisce al raggiungimento di prestazioni così elevate. Rispetto alla Trophy il telaio è stato abbassato e le sospensioni sono state irrigidite, per una dinamica in pista e su strada ancora più esaltante. Da sottolineare anche la presenza all'avantreno di ammortizzatori con arresti di compressione idraulici e di una scatola dello sterzo ancora più precisa e diretto. ''I clienti di Renault Sport condividono la nostra passione per le competizioni - ha commentato Quentin Audiffren, responsabile del prodotto Clio RS di Renault Sport - e con questo modello in edizione limitata siamo orgogliosi di poter offrire loro il meglio della nostra esperienza ingegneristica.



Le sue credenziali sportive sono espresse da una serie di elementi di design mutuati direttamente dal mondo della Formula 1. La Renault Clio RS18 è una eloquente dimostrazione dello stretto legame che esiste tra le nostre attività nel motorsport e le nostre vetture stradali''. Oltre che per la verniciatura specifica e le soluzioni aerodinamiche studiate per questa versione, la Clio e RS 18 si distingue all'esterno per adesivi grigi RS sulle fiancate e sul tetto, All'interno, l'esclusività di questa versione della Clio RS è sottolineata - oltre che dalla soglia della porta con il marchio RS numerato - dal volante e dai sedili in pelle ed Alcantara, dalle bocchette di ventilazione in fibra di carbonio oltre che dai tappeti in moquette Renault Sport. Il lancio è previsto nel primo semestre dell'anno.