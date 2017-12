La KTM aggiorna la X-Bow GT4 per le corse

ROMA - Gli austriaci della KTM hanno aggiornato per il 2018 la X-Bow GT4, versione racing della loro sportivissima barchetta, introducendo varie modifiche tecniche che garantiscono performance e affidabilità superiori, con costi di utilizzo inferiori rispetto al passato. Il modello viene proposto dalla tedesca Reitner Engineering che lo ha sviluppato e lo assembla in collaborazione proprio con la KTM: confermato come cuore il motore di origine Volkswagen, accreditato di una potenza massima di 360 Cv, gestito ora da una centralina della Motec, la M142 che ha sostituito la precedente ECU. Si tratta del primo importante aggiornamento della GT4, vettura racing prodotta dal 2015 in 60 unità e vincitrice, tra le altre, di numerose prove della GT4 European Series, del Pirelli World Challenge, del Thailand Superseries e dell'Australian GT. Lo sviluppo è stato incentrato sul taglio dei costi di gestione, grazie all'incremento della durata delle componenti. Tra le novità da segnalare la nuova trasmissione Holinger, capace di sopportare coppie di 700 Nm per percorrenze raddoppiate sino a 10.000 km. Parte della componentistica dello chassis viene ora garantita per 20.000 km. Il lavoro effettuato, chiarisce il Costruttore bavarese, ha permesso di abbassare i costi di gestione sino a 3,90 euro al chilometro. Al riguardo Hans Reiter, patron della Reiter Engineering, chiarisce: ''La GT4 si conferma una vettura dall'elevato rapporto contenuti-prezzo. Se per esempio guardiamo al campionato di endurance VLN non c'è nessun altra macchina capace di segnare giri così veloci a un prezzo inferiore''.



La X-Bow GT4 model year 2018 è già ordinabile: in Germania viene proposta al prezzo di 152.360 euro più Iva. Dalla Reitner Engineering comunicano che la produzione di febbraio è già stata prenotata e che il piano industriale prevede la realizzazione di 15 esemplari entro la primavera 2018.