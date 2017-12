Nel futuro di Tesla c'è un pick-up elettrico 'maxi'

ROMA - Entro un paio d'anni la Tesla dovrebbe presentare il suo primo pick-up elettrico: si tratterà di un mezzo dalle dimensioni imponenti, adatto anche a svolgere compiti pesanti.



Ad anticipare i piani produttivi della Casa di Palo Alto è stato Elon Musk, fondatore e patron dell'azienda californiana, che ha rivelato la tempistica del progetto sul social online Twitter, in risposta alle domande avanzate da alcuni follower. Nei suoi ''cinguettii'', l'effervescente manager ha chiarito che il pick-up arriverà subito dopo il crossover Model Y, al momento ipotizzato per fine 2019, e che avrà dimensioni paragonabili a quelle del Ford F-150, mezzo molto popolare negli Stati Uniti, lungo a seconda della configurazione dai 5,3 metri ai 6,4 metri.



Musk, aveva già parlato di un cassonato durante l'evento di metà novembre scorso, in cui erano stati presentati il camion Semi e la nuova sportiva Roadster: nell'occasione, mentre pronunciava alcune parole generiche, era stato fatto ''balenare'' sullo schermo lo schizzo del possibile concept del nuovo veicolo. A interpretare i tweet pubblicati, il progetto sembrerebbe ben oltre la fase di bozzetto iniziale: ''Ho in mente gli elementi essenziali del progetto e del design da oltre cinque anni - ha detto Musk - e sto morendo dalla voglia di costruirlo''.



Intanto, Tesla Italia ha annunciato da dicembre l'adozione della trazione integrale come standard per tutte le Model S e Model X: adottano, si legge nella nota diffusa, ''uno straordinario sistema capace di fornire trazione indipendente su ruote anteriori e posteriori. Di conseguenza, i veicoli Tesla sono in grado di controllare trazione e coppia istantaneamente su ogni ruota, in ogni condizione atmosferica''.